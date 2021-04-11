نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد الإقامة والاستعلام عن الصلاحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في مقالنا اليوم نشرح لكم بالخطوات طريقة رسوم تجديد الإقامة والاستعلام عن الصلاحية وذلك عن طريق استخدام الحساب الخاص ببنك الراجحي ومن خلال منصة أبشر الرقمية وموقع وزارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية ، فإن كانت أحد عملاء بنك الراجحي ، يمكنك رسوم تجديد الإقامة والاستعلام عن الصلاحية بإتباع بعض الخطوات ، فعليك في البداية (1) الدخول لموقع بنك الراجحي أو عن طريق التطبيق علي الهاتف ، (2) تسجيل الدخول واختيار قائمة المدفوعات ، (3) الضغط علي خيار سداد ، (4) اختيار المدفوعات الحكومية ، (5) اختيار خدمات المقيمين ، (6) تحديد نوع عملية دفع ، (7) تحديد طلب تجديد إقامة ، (8) إدخال رقم الإقامة وتحديد المدة ، (9) تحديد رقم حساب السداد والضغط علي استمرار، (10) مراجعة كافة البيانات والضغط علي التالي لإتمام عملية الدفع، ويتم تجديد الإقامة تفادياً للغرامات وفق منصوص تجديدات قانون العمل السعودي الخاص بالوافدين ، ونقدم لكم بيان كامل بالرسوم الخاصة بالسداد للعمالة والمرافقين وطرق الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بالإقامات من خلال مقالنا.

الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة

من خلال تطبيقات بنك الراجحي أو الصفحة الإلكترونية ، يمكنكم تسديد رسوم التجديد الربع سنوي للإقامة الآن والتعرف علي رسوم تجديد إقامة الوافدين والمرافقين من خلال البيان التالي :

قيمة رسوم تجديد إقامة العامل 650 ريال سعودي سنوياً.

تبلغ رسوم تجديد إقامة مرافق 2000 ريال سعودي سنوياً.

تبلغ رسوم غرامة تأخير التجديد 500 ريال للمرة الأولي.

تبلغ رسوم غرامة تأخير التجديد 1000 ريال للمرة الثانية.

أما في حال تأخير سداد الرسوم للمرة الثالثة يتعرض المخالف للترحيل من المملكة ، ويجب الاستعلام عن الاشتراطات الخاصة باستقدام الزوجة وقيمتها قبل الشروع في استقدام وافدين وتوفير مصاريف التجديد.

الاستعلام عن الصلاحية من خلال أبشر

يستطيع المقيمين وأصحاب الأعمال من خلال منصة أبشر الاستعلام عن تأشيرة برقم الإقامة والاستعلام أيضا عن صلاحية الإقامة نفسها بإتباع هذه الخطوات :

أولاً ندخل علي رابط منصة أبشر أفراد علي الإنترنت.

تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة السر والرمز المرئي.

اختيار خدمات الأفراد الإلكترونية.

اختيار قائمة الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار مبوب الجوازات.

الضغط علي خيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

يتم تعبئة خانات رقم الإقامة والرمز المرئي.

بالضغط علي كلمة عرض سيقوم بعرض الصلاحية.

ولابد من تسديد أي مخالفات مرورية عبر أبشر كي تتمكن من تجديد أي معاملات مثل صلاحية الإقامة ، والتمتع بالخدمات الأخري التابعة لها من استقدام مرافقين وخدمات الشرطة والجوازات المختلفة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة من موقع وزارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية

يقدم موقع وزارة الموارد البشرية عدة خدمات وعلي رأسها التسجيل في منصة قوي ، ومن ضمن هذه الخدمات هو الاستعلام عن صلاحية الإقامة كالآتي :

الدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الإنترنت برقم الإقامة أو رقم الحدود.

اختيار قائمة الخدمات الحكومية.

اختيار خدمة الاستعلام عن موظف وافد.

مليء البيانات الخاصة بالوافد من رقم الإقامة أو الحدود.

مليء خانات بيانات الجنسية والرمز المرئي.

الضغط علي بحث لاستعراض المعلومات الخاصة بالوافد مثل الاسم وصلاحية الإقامة والمهنة وغيرها.

والفيديو التالي يوضح طريقة تسديد رسوم الإقامة من خلال الراجحي مباشر :