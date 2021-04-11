رقم حساب المواطن المجاني 1442 مركز الاتصال| شرح طلب صوتك مسموع ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة ننشر رقم حساب المواطن المجاني 1442 مركز الاتصال للشكاوى وتقديم الاستفسارات حول البرنامج، حيث أطلق برنامج حساب المواطن العديد من وسائل وقنوات التواصل مع خدمة العملاء وعلى رأسهم جوال حساب المواطن أو مركز الاتصال الموحد، وقد تم الإعلان رسمياً من جانب المتحدث الرسمي للبرنامج “سلطان القحطاني” عن عدد الطلبات التي تمت معالجتها بواسطة خدمة عملاء حساب المواطن 1442، ومن خلال هذه الإحصائية اتضح جلياً أن رقم برنامج حساب المواطن هو الوسيلة الأكثر استقبالاً للشكاوى والاستفسارات، ومن يرغب في التعرف على موعد حساب المواطن أو تاريخ نزول حساب المواطن الدفعة الـ41 بعد أن زادت الاستفسارات حول متى ينزل حساب المواطن في حسابات المستفيدين البنكية، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني.

رقم حساب المواطن المجاني 1442 للشكاوى

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة برنامج وطني وهو حساب المواطن السعودي، والهدف منه هو حماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع حدوثه جراء الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، حيث يتم من خلاله تقديم بدلاً نقدياً بصورة مباشرة عن طريق المستحقات إلى الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات.

ومن أجل تيسير التواصل مع برنامج الدعم الحكومي لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات، فقد تم إطلاق عدداً من القنوات الرسمية للتواصل مع البرنامج، حيث يمكن التواصل مع خدمة عملاء حساب المواطن عن طريق حساب “خدمة العملاء” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية الرسمية.

كما يمكن التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع حساب المواطن الإلكترونية أو عن طريق الرقم الخاص بمركز الاتصال، ويمكنكم الحصول على كافة وسائل اتصال حساب المواطن من خلال التالي:

مركز اتصال حساب المواطن 19912 بوابة حساب المواطن + صوتك مسموع ca.gov.sa حساب خدمة العملاء “تويتر” citizen care

شرح صوتك مسموع حساب المواطن

خدمة صوتك مسموع الإلكترونية هي نافذة إلكترونية تم إطلاقها لتسهيل التواصل مع برنامج حساب المواطن 1442، والهدف منها هو تطوير مستوى التفاعل مع المستفيدين وسرعة تلبية الطلبات الخاصة بهم، ويتم الاستفادة منها من خلال التواصل مع البرنامج لحل مشكلة قد واجهتك خلال التسجيل في البرنامج أو لأي مشكلة تتعلق بالأهلية أو بالمدفوعات.

ويتم الحصول على الخدمة الإلكترونية من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ومن القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة “صوتك مسموع”، ثم النقر على أيقونة “ارفع طلب على صوتك مسموع”، ثم قم بإنشاء الطلب الخاص بك عن طريق كتابة الموضوع > الاسم > رقم الجوال > رقم الهوية الوطنية > تاريخ الميلاد > نوع الطلب (إيقاف الحساب – التسجيل – الأهلية – المدفوعات – شكوى على موظف).

ثم القيام بشرح الطلب الخاص بك، كما يمكنك دعم طلبك في صوتك مسموع عن طريق إضافة المرفقات بالنقر على “إضافة ملف”، ثم تعبئة رمز التحقق الموجود بالصورة، والنقر على أيقونة “إرسال”، وعليك الاحتفاظ برقم الطلب، حيث سيتم الاستعلام ومتابعة الطلب الخاص بك عن طريق تعبئة رقم الطلب ورقم الهوية، ثم النقر على “تدقيق”.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يتم استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية (ca.gov.sa)، كما يتم من خلالها الحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالبرنامج مثل التعرف على قيمة الاستحقاق من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية الإلكترونية، والتعرف على سياسات البرنامج وضوابط الدعم المقدم من جانبه.

وقد أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن إيقاف استقبال طلبات تسجيل حساب مواطن جديدة في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد موعداً لعودة التسجيل مرة أخرى، ولكن صرح البرنامج بأنه سيتم فتح التسجيل في حساب المواطن 1442 مرة أخرى بعد مراجعة ضوابط الدعم المقدم للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، ومن يرغب في التعرف على خطوات حساب المواطن تسجيل جديد يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

متى ينزل حساب المواطن 41 أبريل 2021

وفقاً لمواعيد الصرف المحددة رسمياً من جانب البرنامج، فمن المقرر أن يتم الإيداع في الحسابات البنكية مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن في حال تمت موافقة يوم الصرف ليوم الجمعة، فيتم الصرف في اليوم السابق له بتاريخ 9 ميلادي.

وفي حال موافقة تاريخ الصرف ليوم السبت، فيتم الإيداع في اليوم التالي له أي في يوم الأحد بتاريخ الحادي عشر من الشهر الميلادي، وبناءً على ذلك، فسوف يتم صرف حساب المواطن الدفعة الـ41 مع بداية الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بتاريخ 11 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 29 شعبان 1442هـ، ويمكنكم الحصول على رقم حساب المواطن المجاني 1442 من الجدول المرفق بالمقال.

إيداع حساب المواطن 1442

أعلن برنامج حساب المواطن مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بتاريخ التاسع والعشرون من شهر شعبان 1442هـ الموافق لتاريخ الحادي عشر من شهر أبريل 2021م عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن البدء في إيداع مستحقات الدفعة الحادية والأربعون لشهر أبريل للمستفيدين والمستفيدات أصحاب الطلبات المكتملة.

ومن المقرر أن تتم عملية إيداع حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات من الدعم الحكومي على مدار اليوم، ومن يرغب في الاستعلام عن القيمة المستحقة، يمكنه ذلك من خلال منصة حساب المواطن، كما يمكنكم التأكد من الرقم المودع بالحساب البنكي ومطابقته بالمبلغ الموجود بالبوابة الإلكترونية.