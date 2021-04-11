خدمة عملاء جرير وعناوين وأوقات العمل في الفروع السعودية

من الأمور المهمة للباحثين عن خدمات مكتبة جرير وما تقدمه للعملاء في كافة أنحاء السعودية معرفة أرقام خدمة العملاء الخاصة بالمكتبة والتي يمكن من خلالها الاستفسار عن السلع المتوفرة أو عن عنوان فرع ما قريب من المستخدم، أو التعرف على ساعات العمل وخاصة في المنسابات المختلفة مثل شهر رمضان.

خدمة عملاء جرير

توفر مكتبة جرير أرقام للتواصل مع خدمة العملاء لأنها واحدة من المكتبات الكبرى في المملكة والتي يسعى لها الكثير من الأفراد وتنتشر فروعها في معظم محافظات المملكة، وهي سلسلة من المتاجر التي تقدم البيع بالتجزئة في الأدوات المدرسية وأدوات المكتبات، والألعاب، والأدوات الإلكترونية وغيرها، ويتواجد المقر الرئيسي في مدينة الرياض العاصمة ومن أرقام خدمة العملاء الخاصة بالمكتبة ما يلي:

الرقم الموحد الخاص بمكتبة جرير ويمكن الاتصال به من كافة أنحاء المملكة ومن أي شبكة وهو رقم مختص بخدمة

العملاء السريعة وهو” 920000089″ ويتميز خدمة العملاء بالرد السريع والإجابة على كافة الأسئلة سواء المتعلقة

بالسلع وأسعارها، وأماكن تواجها وأقرب الفروع للعميل وتوافر السلع التي لا تتوفر في بعض المحافظات وغيرها من الحلول.

فروع مكتبة جرير في الرياض

تتوفر فروع مكتبة جرير في عد من المحافظات ويمكن أن يتوفر أكثر من فرع في مدينة مثل الرياض التي يتواجد بها الفرع الرئيسي وكذلك عدة فروع أخرى في مناطق منها:

فرع مركز بانوراما للتسوق: شارع التخصصي – مجمع بانوراما الرياض.

فرع مركز حياة للتسوق: طريق الملك عبد العزيز – الحياة مول – الرياض.

فرع حي الربوة: طريق عمر بن عبد العزيز – حي الربوة – الرياض.

فرع الحمرا: طريق الملك عبد الله حي الحمراء – مخرج 10 – الرياض.

فرع الحياة مول: طريق الملك عبد العزيز – الحياة مول – الرياض.

فرع جرير بلازا: شارع العليا – حي العليا، الرياض.

أوقات العمل في فروع مكتبة جرير

تم توحيد أوقات العمل في فروع مكتبة جرير للتسهيل على عملاء جرير شراء المنتجات دون الذهاب لفروع، وجاءت مواعيد العمل كالتالي:-