“وزارة الحج” تحدد ألية أصدار تصاريح العمرة والصلاة في شهر رمضان عبر تطبيق توكلنا واعتمرنا

حددت المملكة العربية السعودية شروط وألية أصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان القادم، لكي يخرج الشهر الكريم دون زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحرصاً من المملكة على عدم حرمان زوار بيت الله الحرام من زيارته والاعتمار خلال الشهر الفضيل، وقد أعلنت اليوم الأحد وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الإلكتروني على تويتر، عن أليات الإصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام، وحدد طرق حجز المواعيد عبر تطبيق “توكلنا” الرسمي وفيما يلي التفاصيل

ألية أصدار تصاريح العمرة والصلاة في رمضان

جاء في إعلان وزارة الحج والعمرة أن تحديث الجوازات سيكون بشكل دوري كل أسبوع، وقالت أن تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح أيضاً من خلال تطبيق توكلنا، وسوف يتم مراجعة التصريح والتأكد منه إلكترونياً عبر توكلنا.

طريقة حجز تصريح عبر تطبيق توكلنا

الدخول على رابط تطبيق توكلنا الإلكتروني.

تحديد التصريح العمرة والصلاة.

تحديد المرافق الذي يراد التصريح له.

تحديد موعد العمرة وتسجيل الوقت والتاريخ المناسب لك.

تحديد نقطة التجمع من باب الملك فهد أو مركز أجياد أو باب علي أو الكاري.

حدد المدينة التي ستأتي منها.

الضغط على قراءة البيانات والموافقة عليها.

ثم الضغط على تسجيل الحجز وبذالك يتم التسجيل والحجز.

ألية أصدر تصاريح العمرة والصلاة وموعد الحجز

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها سوف تبدأ في فتح الحجز للتصاريح بداية من أول رمضان القادم، عبر تطبيقي توكلنا واعتمرنا وفق الضوابط والشروط، التي وضعتها لمن يرغب في العمرة هذا العام وهي كما يلي.