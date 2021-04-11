نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكرمة ملكية ١٤٤٢ لشهر رمضان هل تُصرف مع معاش الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2021 وقيمتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم خادم الحرمين الشريفين لأبناء وبنات وطنه مكرمة ملكية ١٤٤٢ الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك، وهذه ضمن الكثير من البرامج المساعدة لهم في أعباء الحياة الاقتصادية وبخاصة مع شهر رمضان، ومن البرامج المساعدة معاش الضمان الاجتماعي الذي يصرف للمستحقين في موعد محدد بالشهر الميلادي شهرياً، والمحدد له اليوم الثالث عشر من شهر أبريل 2021م الموافق الأول من شهر رمضان 1442 هـ.

مكرمة ملكية ١٤٤٢ الضمان الاجتماعي لشهر رمضان

إن من الأمور التي تهم المواطنين هي موعد صرف الضمان الاجتماعي، وإصدار أوامر ملكية من خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبدالعزيز آل سعود” بشأن مكرمة ملكية الضمان الاجتماعي ١٤٤٢ لشهر رمضان والتي تقرر لمساعدة المستحقين برنامج الضمان الاجتماعي من اجل توفير حياة كريمة للأسر السعودية، ولكن هل تحدد موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442 ؟ حتى الآن لا يتم تحديد موعد ومن المتوقع أن تصرف بعد نزول معاش الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2021م.

ما هي المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

من البرامج المساعدة كذلك برنامج المساعدة المقطوعة، وبرنامج حساب المواطن السعودية، بينما مكرمة الملك سلمان بن عبدالعزيز في رمضان 2021 عبارة عن مساعدة مالية تصرف للمستفيد والعائل من أجل تقديم مساعدة مالية لمستحقي معاشات الضمان الاجتماعي لتوفير احتياجاتهم في شهر رمضان 1442 وعيد الفطر، وفي شهر رمضان 1441 تم صرف مكرمة ملكية للمستفيد بقيمة 1000 ريال سعودي، والتابع صرف له 500 ريال سعودي، ومازال لم يتم تحديد قيمتها هذا العام.

موعد صرف المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي 1442

حتى الآن لم يحدد موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان 1442 للمستحقين معاشات الضمان الاجتماعي، ومن المقرر صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر أبريل 2021 يوم 13 من ذات الشهر الموافق الأول من شهر رمضان 1442 هـ، وينتظر صرف مكرمة ملكية الضمان الاجتماعي بعد نزول المعاش مباشرة، حيث المتوقع أن تكون 12 رمضان 1442 هـ.

استعلام الضمان الاجتماعي 1442

يتم الدخول على رابط خدمة معاش الضمان، بعد معرفة شروط معاش الضمان الاجتماعي والذي منه يتبع الأتي بالخطوات:

يتم الضغط على بدء الخدمة

كتابة بيانات الدخول

رقم السجل المدني

رقم الضمان

وضع الرمز المرئي

ثم الضغط على عرض

قيمة معاش الضمان الاجتماعي

وهذه خطوات بسيطة ثم دخل بيانات عضوية ويمكنك تحديث البيانات للضمان الاجتماعي، ومعرفة نزول الدعم للمستفيد والتابعين، وانتظار صدور قرار بموعد صرف مكرمة ملكية ١٤٤٢ لمستحقي الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442 هـ.