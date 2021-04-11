التسجيل في منصة أبشر للمقيمين ومواطني الخليج الجوازات توضح

التسجيل في منصة أبشر للمقيمين ومواطني الخليج، منصة أبشر المنصة الرسمية التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية يتم من خلالها إنجاز مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية والحكومية التابعة للعديد من الجهات الحكومية بالسعودية وتندرج تلك الخدمات تحت مسمى خدمات منصة أبشر الحكومية للمواطنين والمقيمين بالسعودية بمختلف الجنسيات، ومن خدمات أبشر هي إصدار جوازات السفر والحصول عليها والعديد من الخدمات الأخرى التابعة لهيئة الجوازات السعودية، وتعلن الجوازات عن خطوات التسجيل في أبشر لبعض الفئات المعينة هم المواطنين التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا للزائرين الذين يحملون تأشيرات الزيارة وكذلك المقيمين من التابعين.

التسجيل في منصة أبشر للمقيمين والزائرين ومواطني التعاون الخليجي

من خلال الحساب الشخصي الرسمي لهيئة الجوازات السعودية الموجود على منصة التواصل الاجتماعي منصة تويتر قامت الهيئة بتوضيح كيفية التسجيل في أبشر للفئات الآتية:

الأشخاص المقيمين على الأراضي السعودية ومن التابعين. المواطنين التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي. الزائرين الذي يحملون تأشيرة الزيارة إلى السعودية

وجاءت خطوات التسجيل لتلك الفئات في منصة أبشر الإلكترونية كالآتي:

يتم فتح الصفحة الرسمية بوابة وزارة الداخلية السعودية.

يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل البيانات الشخصية الخاصة به المطلوبة من الموقع في حقولها المخصصة.

بعد التأكد من تسجيل كافة البيانات بشكل صحيح يتم تأكيد عملية التسجيل في الموقع.

يجب التأكد من تفعيل خدمة أبشر للشخص المسجل أما من خلال تفعيل أبشر من أجهزة الخدمة الذاتية أو تفعيل أبشر من البنوك السعودية.

الجدير بالذكر أنه يسمح للزائر والخليجي التسجيل في منصة أبشر برقم الحدود الخاص به أما عن المقيمين فيمكنهم التسجيل باستخدام رقم هوية مقيم.

وبذلك تنهي خطوات التسجيل في خدمة أبشر الحكومية للفئات السابق ذكرها بنجاح، حيث أن التسجيل في أبشر هو خطوة هامة وضرورية لجميع المتواجدين على أراضي المملكة.