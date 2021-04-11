نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاكتتاب في مصرف الراجحي بالسعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاكتتاب في الراجحي، خدمات البنوك في السعودية لا غنى عنها لأي مواطن حيث تساعد جميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة بكل تأكيد، ويشغل بال عملاء البنوك في الفترة الحالية طريقة الاكتتاب في أي بنك يرغبونه ونظرًا لشهرة مصرف الراجحي الكبيرة وتميزه في الخدمات المقدمة وتاريخه الطويل العريق بخدمة العملاء فإن هناك العديد من الأشخاص يرغبون في التعرف على كيفية الاكتتاب في الراجحي.

مصرف الراجحي السعودية

يعتبر المصرف من أعرق المصارف السعودية حيث أسس بعام 1957 ميلاديًا وطوال تلك المدة وهو يقدم خدمات الراجحي المتميزة والتي تناسب جميع الفئات في السعودية، وكان رأس مال المصرف عند بدايته 80 مليار دولار أمريكي تحت إشراف عبد العزيز الراجحي وعبد الله الراجحي وصالح الراجحي، ومنذ ذلك وأصبح مصرف الراجحي من المصارف التجارية ذات النشاط الواسع، والجدير بالذكر أنه من أفضل مميزات مصرف الراجحي اعتماده على التشريعات الإسلامية وأصول الدين في التعاملات البنكية.

خطوات الاكتتاب في الراجحي

يمكن لأي مواطن يرغب في الاكتتاب لدى مصرف الراجحي ويمتلك لعدد من الأسهم أن يقوم بالاكتتاب بكل سهولة من المنزل باتباع الخطوات التالية من خلال خدمة مباشر للأفراد وهي خدمة مفعلة من مصرف الراجحي:

نقوم بالتوجه إلى موقع مصرف الراجحي الإلكتروني المباشر وهو https://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/finance/ways-to-bank/al-mubasher-online-bankin. من الخدمات الظاهرة نختر خدمة مباشر للأفراد تظهر قائمة جديدة يتم الضغط على خدمة الاكتتاب منها. ومن ثم نجد مجموعة جديدة من الاختيارات الظاهرة مثل بيع أسهم أو شراء أسهم أو زيادة رأس المال ومن تلك الاختبارات نختر شراء أسهم. نجد أيقونة جديدة بعد الضغط على الاختيار السابق وهي بعنوان الاكتتاب العام وبالأسفل نجد شركة الجزيرة فيتم النقر عليها. بعد عرض الصفحة توضع عدد الأسهم التي نرغب في الاكتتاب بها. يجب تسجيل رقم الهاتف الشخصي والضغط على التأكيد.

كما ومن خلال تطبيق الراجحي الموجود في متجر بلاي أو جوجل بلاي يمكن الاكتتاب من تطبيق الراجحي بسهولة بعد تحميله واتباع الخطوات المباشرة.