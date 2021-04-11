نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم التواصل مع الضمان الاجتماعي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التواصل مع وزارة الموارد البشرية ورقم الضمان الاجتماعي، خدمات الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين عديدة لذلك السبب دائمًا ما نجد السؤال عن التواصل مع الضمان الاجتماعي ورقم الضمان الاجتماعي كما أن طرق التواصل ليست من خلال الهاتف فقط ولكن يقدم العديد من الطرق للتواصل معه لمساعدة الأسر الراغبين في الاستفسار عن أي شيء.

رقم التواصل مع الضمان الاجتماعي الجديد

الضمان الاجتماعي في الأصل تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، يوفر طرق تواصل مختلفة لكي يتمكن المستفيدين من التواصل بأي وقت لكي يحصل كل ذي حق على حقه، ويمكن الاتصال على رقم الضمان الاجتماعي للتعرف على أي معلومة تريدها وهو 19911 ويمكن الاتصال مجانًا من أي مكان بالمملكة.

خدمة صوتك مسموع من الضمان الاجتماعي

كما وقامت وزارة الموارد البشرية بتقديم خدمة جديدة من طرق التواصل مع الضمان الاجتماعي وهي خدمة صوتك مسموع، ولاستخدام تلك الطريقة:

يتبع الموقع التالي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية.

تظهر الواجهة الأساسية بالموقع ويتم البحث عن قنوات الاتصال الموجودة في أعلى الصفحة.

ومن ثم تظهر مجموعة اختيارات للتواصل منها نختر خدمة صوتك مسموع لكتابة الاستفسار.

طرق مختلفة للتواصل مع الضمان الاجتماعي

وكما ذكرنا أن التواصل أو الاتصال مع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية له العديد من الطرق هي كالتالي:

حساب الضمان الاجتماعي الشخصي على منصة تويتر @hrsd_care.

البريد الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية [email protected]

تطبيقات وزارة التنمية الاجتماعية مثل تطبيق حساب مواطن أو تطبيق أعمالي أو تطبيق معًا للرصد أو تطبيق الثقافة العالمية أو تطبيق وصال، ويمكن استخدام أي واحد من التطبيقات السابقة بكل سهولة.

وفي حالة الرغبة في الاستعلام عن الضمان الاجتماعي يمكن استخدام أي طريقة من طرق التواصل السابقة مع الضمان الاجتماعي أو الوزارة للتعرف على أي معلومة خاصة بالضمان الاجتماعي.