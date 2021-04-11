التأمينات الاجتماعية تقوم برفع أجور السعوديين حتى 4000 ريال سعودي

رفع أجور السعوديين حتى 4000 ريال، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن تعديلها وزيادتها لأجور العاملين الذين تخطوا حاجز الخمسين عامًا وأكثر ورواتبهم أقل من أربعة آلاف ريال سعودي، حيث كانت نسبة رفع أجور العاملين في السعودية هي 10% فقط وبعد هذا القرار لن يتم التقيد بتلك النسبة وسيتم رفعها عن نسبة 10% حتى تصل النسبة إلى الراتب الشهري المقرر وفقًا لبرنامج طاقات وهو راتب 4000 ريال سعودي.

تعديلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأجور العاملين

وضعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مجموعة قرارات جديدة خاصة برفع أجور العاملين في السعودية ولكن لفئات معينة فقط حيث جاءت تعديلات مؤسسة التأمينات الاجتماعية في وضع استثناء لزيادة أجور العاملين الذين يزيد عمرهم عن 50 سنة وراتبهم الشهري أقل من مبلغ 4000 ريال سعودي، حيث سيتم تعديل أجور العاملين المنطبق عليهم الشرطين السابقين فبدلًا من الالتزام بزيادة نسبة 10% للأجر سيتم زيادتها حتى يصل الراتب إلى 4000 ريال سعودي، ويمكن لصاحب العمل البدء في أي وقت بتعديل أجور العاملين السعوديين المشتركين بنظام التأمينات الاجتماعية والذين هم لا يتعدى أجر إشتراكهم عن مبلغ 4000 ريال سعودي، مع التذكير بأن القرارات الجديدة جاءت شاملةً لمن قام بالاشتراك الاختياري في عمل الاشتراك الإلزامي.

الاستفادة من خدمة رفع أجور العاملين

أما عن كيفية تطبيق خدمة أجور العاملين الجديدة وطريقة الاستفادة منها لصاحب العمل فهي: