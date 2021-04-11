فرحةٌ و بشرى

منار علي – الأحساء
وسط مشاعر الغبطة والسرور وبحضور رئيسة القسم النسائي لجمعية تَعلَّم لتعليم القرآن الكريم وعلومه بالأحساء أقام مركز قمم للتدريب القرآني إحدى أكبر منشآت الجمعية المتخصصة بإقامة الدورات التدريبية ذات المستويات والفروع المتعددة من إتقان الحفظ والمراجعة وتصحيح التلاوة والقراءات , حيث أقام برنامجه الختامي للعام الدراسي وذلك مساء السبت الموافق ٢٨-٨-١٤٤٢هـ
عبر الغرفة الصوتية الافتراضية ( زووم ) للاحتفاء بعدد ٢٨٨ دارسة منهن ١٩ خاتمة و٦ من فئة الصم وعدد ٢١ من الأمهات ، كما تضمن البرنامج تكريم دارسات البرامج التطويرية التابعة للقسم النسائي وعددهن ٤٣ دارسة .
في ختام الحفل تم تسليم الشهادات للدارسات بعدد ٢٨ دورة وحلقة بين حفظ ومراجعة وتصحيح تلاوة وقراءات تقوم على تدريسها ٢٥ معلمة للقرآن الكريم والتجويد، وقد عبرت الدارسات عن شكرهن لإدارة الجمعية ومعلماتهن على الجهود الكبيرة التي بذلنها في التعليم عن بعد سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان ويدفع البلاء ويرفع الوباء ويبلغنا رمضان بأحسن حال ، وقد رافق البرنامج الترجمة بلغة الإشارة
من معلمة الصم القديرة
أ.عائشه صالح بوخوه
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