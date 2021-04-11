نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيادة أجور العاملين في السعودية عن 10% لبعض الفئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة زيادة أجور العاملين عن 10%، قامت مؤسسة التأمينات الاجتماعية منذ أيام قليلة بالإعلان عن رفعها لنسبة أجور العاملين عن النسبة المحددة مسبقًا نسبة 10% للعاملين السعوديين حرصًا من السعودية على توفير جميع الخدمات للمواطنين بما يتناسب مع ظروف البلاد التي تمر بها في الفترة الحالية نتيجة وباء فيروس كورونا العالمي ولذلك جاء هذا القرار لفئة معينة من العاملين.

رفع أجور العاملين عن 10%

حددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الفئة المستحقة لزيادة نسبة الأجور الخاصة بها عن 10% وهم الذين كسروا حاجز 50 سنة والراتب الشهري لهم أقل 4000 ريال سعودي حيث سيتم زيادة الراتب ليصبح أربعة آلاف ريال سعودي وفقًا للراتب الشهري السابق تحديده في برنامج طاقات للعمل.

خطوات زيادة أجور العاملين

وأعلنت المؤسسة من خلال حسابها الرسمي على منصة تويتر أنه ليتم زيادة أجور العاملين لتخطي حاجز 10% يتم اتباع الخطوات:

على صاحب العمل الوصول إلى حسابه الشخصي المسجل في خدمة التأمينات الاجتماعية عن بعد.

بعد فتح الحساب الشخصي يتم البحث عن اختيار رفع أجور المشتركين في المؤسسة.

على صاحب العمل تحديد قيمة الأجر الجديد لكي يصل الراتب إلى 4000 ريال سعودي بدون التقييد بنسبة 10% للزيادة.

بعد تسجيل البيانات المطلوبة في النهاية يجب النقر على زر الحفظ.

تسجيل بيانات أجر غير السعوديين

كانت قد أشارت مؤسسة التأمينات الاجتماعية في السعودية إلى أصحاب العمل في وقت سابق عن ضرورة تسجيل البيانات الخاصة بالعاملين الأجانب غير السعوديين والعاملين في منشأة العمل وقامت بتحديد مهلة مخصصة للتسجيل النظامي لصاحب العمل وذكرت أنه إذا لم يتم تسجيل البيانات المطلوبة في الفترة المحددة حينها يحق لمؤسسة الضمان الاجتماعي أن تعتمد الأجر التابع لخدمة الاشتراك بشرط أن يكون الراتب تابع لأحكام قرار مجلس الإدارة المقرر من بداية شهر مايو القادم.