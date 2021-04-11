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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة نزول راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان، ينتظر مستفيدي الضمان الاجتماعي الآن نزول راتب الضمان الاجتماعي المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية حيث قد تم تحديد موعد صرف الضمان الاجتماعي مسبقًا من قبل الوزارة ليكون في يوم محدد بالشهر الميلادي ليتمكن جميع المستفيدين الحصول على راتبهم للتجهيز لشهر رمضان المبارك وشراء الاحتياجات والمستلزمات المخصصة لشهر رمضان.
متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي ؟
قد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسؤولة عن توفير راتب الضمان الاجتماعي بتحديد موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي للمستفيدين لشهر رمضان في الأول من شهر رمضان الفضيل 1442 والذي يوافقه بالتقويم الميلادي الثالث عشر من شهر أبريل لعام 2021 وبذلك سيتمكن جميع المستفيدين من التجهيز لشهر رمضان في اليوم الأول من الشهر وشراء ما هم في حاجة إليه بمناسبة شهر رمضان حيث يحتاج شهر رمضان لتجهيزات خاصة به وخاصةً مع العزومات والزيارات بين العائلة فيزداد التسوق والشراء للعديد من المنتجات الرمضانية.
فئات مستحقة للضمان الاجتماعي
وفرت المملكة العربية السعودية خدمة الضمان الاجتماعي لفئات معينة من الأشخاص السعوديين فقط للتسهيل من عبء الحياة والتمكن من تخطي غلاء الأسعار وأما عن الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي:
- الأيتام.
- الأطفال مجهولي النسب من الأب والأمن.
- المطلقات.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
- الأرامل.
خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي
من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتاح على الإنترنت يمكن للمستفيد أن يستعلم عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي وموعد صرف الضمان الاجتماعي وأي معلومات تابعة للضمان الاجتماعي ويمكن للمهتمين الاستعلام عن الضمان الاجتماعي كالتالي:
- بعد زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي نتجه للقائمة الخاصة بالخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية ونبحث عن اختيار دليل الخدمات.
- وبعد ذلك تظهر مجموعة من الخدمات الأخرى نضغط على تبويب معاش الضمان منها.
- يتم التوجه إلى الصفحة الخاصة بتسجيل البيانات يتم ملئ حقولها المخصصة والنقر على استعلام.
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