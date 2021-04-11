نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر New أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر أبريل وما هي مواعيد مراجعة أسعار البنزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار البنزين الجديدة في السعودية، تقوم شركة أرامكو للإعلان عن الأسعار الجديدة للبنزين، وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تغيير أسعار البنزين في السعودية بعد كل شهر، بعد مراجعة أسعار البنزين عالمياً، ويتم صدور أمر ملكي بالأسعار الجديدة للبنزين، ومن المنتظر أن تعلن شركة أرامكو الأسعار غداً السبت، ويتم العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم التالي، ويهتم المواطن في المملكة بأسعار البنزين، لأنها تؤثر عليه اقتصادياً بشكل مباشر، لأن أسعار البنزين تؤثر على باقي أسعار السلع الأخرى، ويتم مراجعة وتعديل أسعار البنزين وفق ضوابط معينة، حيث يتم مراجعة الأسعار العالمية، وبحسب تغيير السعر ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة العربية السعودية للدول الأخرى.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

يترقب المواطنين في المملكة الأسعار الجديدة للبنزين، وسط حالة من القلق والترقب من احتمالية زيادة الأسعار، ومع اقتراب الإعلان عن الأسعار الجديدة، بدأت التكهنات عن الأسعار، وتعلن شركة أرامكو الأسعار غداً السبت.

أسعار البنزين شهر مارس الماضي

سعر بنزين 91:- 1.9 ريال سعودي.

سعر بنزين 95:- 2.4 ريال سعودي.

سعر الديزل:- 0.52 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال:- 0.75 ريال سعودي.

سعر الكيروسين:- 0.70 ريال سعودي.

سعر البنزين الجديد لشهر أبريل 2021

أعلنت شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، مساء السبت الماضي الأسعار الجديدة للنفط خلال شهر أبريل الحالي، وشهدت الأسعار ارتفاعاً هذا الشهر، نظراً لارتفاع النفط عالمياً، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي.

سعر بنزين 91:- 1.99 ريال سعودي لكل لتر، بزيادة عن الشهر الماضي حيث سجل 1.90 في شهر مارس.

سعر بنزين 95:- 2.13 ريال لكل لتر، بزيادة عن الشهر الماضي حيث سجل 2.4 في أبريل الماضي.

وتقوم شركة أرامكو بتعديل أسعار الوقود كل شهر، على حسب الأسعار العالمية.

موعد مراجعة أسعار البنزين في السعودية

يتم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي مراجعة وتعديل أسعار البنزين، وذلك وفقاً للأسعار العالمية، ويكون تطبيق التسعيرة الجديدة في اليوم التالي، وذلك وفق إجراءات حوكمة تعديل أسعار الطاقة والمياه، وتقوم شركة أرامكو بتوفير كافة أنواع الوقود، وتقوم بتوفير بنزين 91 و92، وذلك لتوفير احتياجات السيارات التي تعمل بالبنزين، وكذلك يتم توفير الديزل لتلبية احتياجات الشاحنات والمركبات الأخرى.

شركة أرامكو السعودية

تعمل شركة أرامكو على توفير أفضل أنواع الوقود وذلك لتلبية احتياجات السوق المستمرة للمواد البترولية، وتعمل الشركة على توفير البنزين عالي الجودة، بنزين 91 و 92، لتلبية احتياجات السيارات والمحركات التي تعمل بالبنزين، مع توفير باقي المنتجات الأخري من الوقود وبمواصفات قياسية عالمية، وتعد المملكة العربية السعودية، من أكبر منتجي ومصدري البترول على مستوى العالم.

أسباب تغيير سعر الوقود

الوقود سلعة مثل أي سلعة يخضع لمتطلبات السوق، ولعملية العرض والطلب، ويتأثر كباقي السلع بالحالة الاقتصادية في العالم، ومما لا شك فيه أن ظهور فيرس كورونا المستجد كوفيد 19، أثر بشكل مباشر على سعر البترول العالمي، وبالتالي أثر على السعر في المملكة، وكذلك يتأثر سعر النفط بالاضطرابات التي يمر بها قطاع الطاقة، بسبب الأحداث السياسية الدولية.

إجراءات تتبعها أرامكو لضمان جودة المنتجات البترولية