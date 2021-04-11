بلادي – الرياض :
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إنه لن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم (الأحد)، وإن غرة شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء.
وأوضح المسند، أن القمر سيغرب اليوم 29 شعبان، قبل الشمس بنحو 26 دقيقة تقريباً، مبيناً أنه لم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد.
وأشار إلى أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الإثنين 30 شعبان عند الساعة 05:31 صباحاً، مبيناً أنه لن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم الأحد.
وكان مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، قد توقع صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية غدًا الأحد، مؤكداً أن هلال يوم غد لن يكون موجودًا، حيث سيغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبًا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المسند”: لن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم.. وغرة رمضان الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.