“المسند”: لن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم.. وغرة رمضان الثلاثاء

بلادي – الرياض :

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إنه لن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم (الأحد)، وإن غرة شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء.

وأوضح المسند، أن القمر سيغرب اليوم 29 شعبان، قبل الشمس بنحو 26 دقيقة تقريباً، مبيناً أنه لم يحدث الاقتران ولم يولد الهلال بعد.

وأشار إلى أن موعد الاقتران بين الشمس والقمر سيكون فجر يوم غد الإثنين 30 شعبان عند الساعة 05:31 صباحاً، مبيناً أنه لن يكون في الأفق هلال ليُرى مساء اليوم الأحد.

وكان مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، قد توقع صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية غدًا الأحد، مؤكداً أن هلال يوم غد لن يكون موجودًا، حيث سيغرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبًا، وهو ما يصعّب رؤيته في كامل الوطن العربي.