“الفحص الدوري” يوضح أوقات العمل في جميع المحطات خلال شهر رمضان

بلادي – الرياض :

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، اليوم (الأحد)، أوقات العمل في محطات الفحص في جميع مناطق المملكة؛ خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت الإدارة أن فترة عمل محطتي الفحص الرياض الأولى (المونسية)، والرياض الثانية (طريق ديراب)، ومحطتي جدة الأولى (النزهة)، وجدة الثانية (الشفاء)، ومحطات مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والهفوف، ينبع، وتبوك، والقصيم، والطائف، وأبها، والخرج، ونجران، وجازان، وحائل، وحفر الباطن، تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 مساء، والفترة المسائية من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 2 صباحاً، من السبت إلى الخميس.

وأبانت أن محطات الفحص في الرس، والمجمعة، والخرمة، والجوف، وبيشة، والباحة، ومحايل عسير، وعرعر، والخفجي، والقريات، ووادي الدواسر، فستكون فترة عملها من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً حتى 5 مساء.