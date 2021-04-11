“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة

بلادي – الرياض : أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية تجاه المملكة. وأوضح التحالف أنه اعترض الطائرة الأولى وكانت باتجاه خميس مشيط، فيما كانت الطائرة الأخرى باتجاه جازان. وأكد أنه يقوم باتخاذ جميع الإجراءات العملياتية المناسبة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي. وأشار إلى أن تلك المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُعد جرائم حرب.

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