خصصت لمبادرات جائحة “كورونا”.. وزير الصحة يُكرم الفائزين بجائزة “الرواد” في موسمها الثالث

بلادي – الرياض :

كرّم وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، بمقر الوزارة اليوم (الأحد)، الفائزين بجائزة الرواد التي تنظمها وزارة الصحة ممثلةً في مركز الإبداع، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وجرى تخصيص الجائزة هذا العام لمبادرات جائحة “كورونا”، حيث تم اختيار أفضل 10 مبادرات من قبل لجان التحكيم للفوز بالجائزة بناءً على المعايير والاشتراطات المطلوبة، حيث تجاوز عدد المبادرات التي استقبلتها لجان التحكيم أكثر من 400 مبادرة.

يذكر أن جائزة الرواد تهدف لاختيار أفضل المبادرات المنفذة والتي تُسهم في تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على تجويد الخدمات الصحية وتطويرها وتحسين تجربة المرضى والكوادر العاملين في المنشآت الصحية، إضافة إلى منسوبي وزارة الصحة.