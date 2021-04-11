إغلاق 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد رصد عدة إصابات بـ”كورونا” بين المصلين

بلادي – الرياض :

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأحد)، 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس “كورونا” بين صفوف المصلين.

وأبانت الوزارة أن 4 من المساجد المغلقة في منطقة جازان تم رصد 4 حالات إصابة بها، و3 مساجد في منطقة مكة المكرمة تم رصد ثلاث حالات بها، ومسجدا واحدا في كلٍ من منطقة الرياض ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير بمعدل إصابة لكل مسجد.

وأشارت إلى إعادة فتح 7 مساجد، ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجدين في منطقة الحدود الشمالية ومسجدا واحدا في كل من منطقتي عسير والباحة، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأوضحت أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 63 يوماً، بلغ 552 مسجداً تم فتح 526 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وجددت الوزارة التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي وذلك لسلامة وصحة المصلين.