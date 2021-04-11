إيداع 1.9 مليار ريال للمستفيدين.. “حساب المواطن” يوضح تفاصيل دفعة شهر أبريل

بلادي – الرياض :
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم (الأحد)، عن تفاصيل الدفعة الـ41 الخاصة بشهر أبريل، والتي أودعها في حسابات المستفيدين.
وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ10.4 مليون مستفيد وتابع، المستوفين لمعايير الاستحقاق، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة حوالي 20 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 94 مليار ريال منها 704 ملايـين ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.
وأبان أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1052 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 168 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%، وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
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