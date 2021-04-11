“الصندوق العقاري” و”مصرف الراجحي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية لمستفيدي “سكني”

بلادي – الرياض :

وقع صندوق التنمية العقارية بمقره بالرياض اليوم (الأحد)، اتفاقية شراكة مع مصرف الراجحي، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق حول المملكة.

وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن الاتفاقية تستهدف تقديم الحلول التمويلية والسكنية للمواطنين ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق؛ مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات “القرض المدعُوم”.

من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، بالشراكة المميزة مع الصندوق لتقديم الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني”، مبيناً أن الاتفاقية تستهدف تقديم المصرف لخيارات ومزايا تمويلية متعددة تساعد مستفيدي البرنامج في الحصول على التمويل العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة.

ويأتي توقيع الاتفاقية مواصلةً للتعاون المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية لتسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان.