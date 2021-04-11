بلادي – الرياض :
وقع صندوق التنمية العقارية بمقره بالرياض اليوم (الأحد)، اتفاقية شراكة مع مصرف الراجحي، لتقديم خدمات تمويلية وسكنية لمستفيدي برنامج “سكني” داخل فروع الصندوق حول المملكة.
وقال المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، إن الاتفاقية تستهدف تقديم الحلول التمويلية والسكنية للمواطنين ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم تحت سقف واحد داخل مقار فروع الصندوق؛ مما يختصر الجهد والوقت لإنهاء إجراءات “القرض المدعُوم”.
من جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي، بالشراكة المميزة مع الصندوق لتقديم الحلول التمويلية والسكنية لمستفيدي “سكني”، مبيناً أن الاتفاقية تستهدف تقديم المصرف لخيارات ومزايا تمويلية متعددة تساعد مستفيدي البرنامج في الحصول على التمويل العقاري المدعُوم بكل يسر وسهولة.
ويأتي توقيع الاتفاقية مواصلةً للتعاون المشترك بين الصندوق والجهات التمويلية لتسريع وتيرة التملك السكني للأسر والوصول إلى نسبة 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات برنامج الإسكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصندوق العقاري” و”مصرف الراجحي” يوقعان اتفاقية لتقديم خدمات تمويلية لمستفيدي “سكني” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.