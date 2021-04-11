“المالية” تطلق بوابة إلكترونية لخدمات الأفراد عبر تطبيقات الهواتف الذكية

بلادي – الرياض :
أطلقت وزارة المالية، اليوم (الأحد)، البوابة الإلكترونية لخدمات الأفراد، عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي يستفيد منها المواطنون والمقيمون، ويتم التسجيل فيها عن طريق “النفاذ الموحد”.
وأوضحت الوزارة، أن البوابة الإلكترونية تقدم العديد من الخدمات من بينها، الاستعلام عن سيارات الموظفين والعوائد السنوية، وطلبات الإعفاء من القروض، والأضرار والمساعدات، والمعاملات المقدمة إلى الوزارة، وأوامر الدفع وغيرها من الخدمات.
وقال مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة ماجد العبدالكريم، إن الوزارة تسعى إلى تطوير خطتها للتحول الرقمي من خلال طرح برنامج متكامل من التطبيقات والحلول والبنى التحتية، التي ستسهم في تطبيق منظومة رقمية متكاملة وصولًا للأتمتة الكاملة لجميع الخدمات والمعاملات.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الخدمة وتحسين جودتها وتقليص الوقت المخصص لإنجازها وتيسير عمليات متابعة الخدمات والاستعلام عنها، وبناء تجربة مستخدم ناجحة ومفيدة وشخصية تواكب إيقاع العصر وسرعة إنجاز المعاملات، وتقلص التعامل الحضوري لأضيق نطاق.
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