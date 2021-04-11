“الحج” توضح ضوابط وآليات إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال رمضان

بلادي – الرياض :

أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأحد)، ضوابط إصدار تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال رمضان، وآليات إصدار التصاريح.

وأوضحت الوزارة أنه يشترط لإصدار التصريح أن يكون الشخص محصناً وفق أحد أنواع التحصين الثلاثة (محصن، ومحصن جرعة أولى، ومحصن متعافٍ)، مع منع اصطحاب الأطفال، مبينة أنه لا يُسمح بدخول المركبات غير المصرح لها بالدخول.

وحددت 7 فترات زمنية للعمرة، لافتة إلى أنه سيتم تحديث الطاقة الاستيعابية على مدار الساعة وفقاً للحجوزات المتاحة والملغاة، موضحة أن تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح أيضاً.

ودعت المعتمرين والزائرين للحرص على الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونياً من خلال تطبيق “اعتمرنا”، وذلك لضمان كسب الوقت وعدم التأخر في مراكز النقل.

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق، أن إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، متاح عبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق “توكلنا”