نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الدخول إلى منصة مدرستي 2021 للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة مدرستي، تعتبر منصة مدرستي التعليمية من البرامج الهامه هو المنصات التعليمية التي قامت بإنشاء وزارة التعليم بالمملكة السعودية لكي يتمكن الطلاب من استكمال المرحلة التعليمية بعد أن تم تعليق الدراسة للحفاظ على صحة الطلاب والمدرسين وبالتالي أعلنت الوزارة منذ فترة قليلة عن مسابقة مدرستي دو بالمرج لكي يتمكن الجميع من التسجيل في هذه المسابقة وهذا ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور القادمة.

تسجيل الدخول في منصة مدرستي

يهتم الجميع بأنفراد خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرسة التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالمملكة السعودية التي تقوم بتقديم كافة الشمعات لجميع الطلاب لاستكمال المراحل الدراسية الخاصة بهم لهذا سوف نوضح لكم خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرسة في من خلال اتباع الخطوات كالاتي:

في الخطوة الأولى يتم تحميل تطبيق توكلنا والدخول الى البرنامج بعد ذلك تبدأ بالضغط على كلمة منصة مدرستي وتسجيل بعض البيانات الخاصه بك والتى تتضمن الاسم الرباعي وتحدث المرحلة الدراسية ثم تضيف رقم الهاتف بعد ذلك يتم التسجيل به سوف تصل اليك غساله تحتوي على الرقم السري لكي تتمكن من الدخول الى هذه المنصة التعليمية ثم تقوم بالضغط على تسجيل بعد كتابه الرقم.

رابط تسجيل الدخول في منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي التعليمية تقوم بتقديم جميع المناهج المقررة على جميع الطلاب بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى لطلاب وطالبات الكليات والجامعات على مستوى المرحلة التعليمية داخل المملكة السعودية وذلك لا يتم تفعيل نظام التعليم عن بعد حتى يتمكن الطلاب من استكمال المرحلة التعليمية

وبالتالي سهله الوزارة على الجميع امكانية التسجيل والدخول الى هذه المنصات التعليمية لمعرفة جميع المناهج والشروحات المقدمة من قبل كفاء المعلمين عايز يمكنك تسجيل الدخول إلى منصب مناظر من خلال نظام مره على الانترنت من خلال الدخول على الحساب وإضافة الاسم والرقم السني بعد ذلك تضيفها ماذا تحقق والضغط على كلمة تسجيل وسوف تتمكن من الدخول الى المنصة للاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج.