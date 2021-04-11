أكثر من 4 مليون مشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج بعد أقل من شهر من انطلاقها

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن وصول المشاركين في مسابقة مدرستي تبرمج حتى الآن إلى 4 مليون و691 ألف و694 طالي وطالب وولي أمر ومخلف المنسوبين إلى التعليم، وذلك منذ انطلاقها للمرة الأولى في أول شهر شعبان الجاري، والتي تستهدف تحقيق أحد الأساسيات لرؤية المملكة 2030 في التعزيز من الثقافات الرقمية للمهارات الطلابية، بهدف نشر الابتكار والبرمجة في المجتمع السعودي، وكذلك بين لمنتسبين إلى التعليم بهدف تأهيلهم للمسابقات الدولية، وتعزيز فكرة التحول إلى المعرفة الرقمية.

مسابقة مدرستي تبرمج

أكدت الوزارة على أن يوم الخميس الموافق 17 رمضان 1442 هو اليوم الأخير لاستقبال طلبات المسابقة، وذلك عن طريق مؤشرات الأداء (التفعيل، التدريب، الثقيف، التوعية، التواصل الاجتماعي)، والحرص على قيام قادة المدارس بتسجيل هذه المؤشرات في المدارس الأهلية والحومية والدولية، بناءً على العديد من الدلائل الإرشادية والرحلات للمسابقة الموجودة في موقع العودة إلى المدارس، كما تعمل لجنة مسابقة مدرستي تبرمج على متابعة اللجان التنفيذية في جميع الإدارات التعليمية تحت إشراف مديرين الإدارات والمساعدين لهم، وتحديد مؤشرات الأداء في المسابقة عن طريق لوحة بيانية تعمل على تسجيل الدخول إلى المسابقة لجميع الطلبة والطالبات.

مراحل مسابقة مدرستي تبرمج في السعودية

يتم عقد مسابقة مدرستي تبرمج على مرحلتين، بحيث أن المرحلة الأولى يكون هدفها هو التنمية والتعزيز من ثقافة الابتكار والبرمجة وطريق استغلالها عند المعلم والطالب على حد سوء، والرفع من نسبة المشاركة بين أولياء الأمور للتفعيل من أداء وساعات البرمجة التي تم عقدها على مدار الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، وتكمن المرحلة الثانية في هدفها نحو تشجيع الإنتاجية والابتكار في البرمجيات، والعمل على تنمية المهارات عند المعلمين والطلاب بناءً على المهارات الموجودة في القرن الحالي.