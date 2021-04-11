قروض سامبا للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية مع المزايا والشروط

قروض سامبا للمتقاعدين، حيث يعتبر بنك سامبا احد البنوك الهامة داخل المملكة العربية السعودية، ويقدم البنك عدد من القروض المتنوعة وخصوصا قرض شخصي للمتقاعدين، ويعتبر بنك سامبا ليس هو البنك الوحيد الذي يقوم بتقديم تمويل المتقاعدين، حيث هناك عدد من البنوك التي تقدم هذه النوعية من التمويلات، ومن ضمن هذه البنوك التي تقدم هذا القرض هو تمويل البنك العربي للمتقاعدين، ويعتبر من القروض المميزة جدا أما تمويل سامبا للمتقاعدين فهو موضوع مقالتنا اليوم، ويتميز البنك بسهولة اجرائات الحصول على قروض المتقاعدين وأيضا هناك مميزات عديده يقدمها البنك لكل عملائه سواء من المتقاعدين أو الموظفين، وسوف نتعرف على كل هذه التفاصيل من خلال السطور القادمة.

قروض سامبا للمتقاعدين

تعتبر قروض المتقاعدين من اهم القروض التي يتم البحث عنها يوميا من خلال محركات البحث جوجل، ويقدم سامبا أيضا القرض العقاري للمتقاعدين وكما أوضحنا أن سامبا ليس هو الوحيد الذي يقدم هذا النوع من القروض بل هناك تمويل الراجحي للمتقاعدين ويعتبر أيضا من البنوك المميزة جدا التي تقدم قروض للمتقاعدين، ودائما ما يعتبر بنك سامبا أن مرحلة التقاعد ما هي ألا مرحله هامه لانطلاقة عمريه جديده تهدف إلى مزيد من الطموحات للمتقاعدين، حيث يحتاج المتقاعد عقب حالة التفرغ إلى عمل مشروع بعد حياة مهنية طويله، ولهذا جاءت قروض سامبا للمتقاعدين من اجل مساعدة هؤلاء الأشخاص على مزيد من النجاحات، ويقدم البنك تمويلات تصل إلى 500,000 ريال سعودي، وفترة سداد كبيره تصل إلى 60 شهرا.

مميزات بنك سامبا

موافقه من هيئة الرقابة الشرعية.

الموافقة الفورية على التمويل من خلال الهاتف.

قروض تصل إلى 500,000 ريال سعودي.

فترة سداد تصل إلى 60 شهرا.

معدل ربح ثابت طوال فترة التمويل.

تأمين تكافلي مجاني في حالة الوفاة أو العجز الكامل لا قدر الله، سيتم سقوط البنك حقه في المطالبة بسداد الأقساط المتبقية حسب شروط وأحكام بوليصة التأمين.

الحصول على بطاقة سامبا الائتمانية مجانا طوال فترة التمويل.

سيولة إضافية عن طريق تمويل الخير الإضافي (إعادة التمويل).

الأوراق المطلوبة للقروض

هناك عدد من الأوراق التي يتطلب تقديمها إلى البنك من اجل الحصول على قروض سامبا للمتقاعدين وهى كالتالي.