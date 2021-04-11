طريقة إضافة مولود في حساب المواطن بالخطوات التفصيلية لإضافة احد التابعين

إضافة تابعين في حساب المواطن وكذلك اضافة مولود في حساب المواطن لم يعد بالأمر الصعب من خلال الخطوات التالية التي نستعرضها، حيث أن المملكة العربية السعودية تتميز عن العديد من الدول الأخرى في قدرتها على تقديم عدد كبير من الخدمات التي يكون هدفها التوفير على المواطن سواء في الجهد أو الوقت، فإنها تتيح مثلاً إمكانية إضافة مولود جديد في حساب المواطن ونظرًا لتساؤل الكثيرين فقدْ جعلنا هذا المقال للحديث عن طريقة إضافة مولود في حساب المواطن بالخطوات التفصيلية.

طريقة إضافة مولود في حساب المواطن

إن إضافة مولود في حساب المواطن هي إحدى أفضل الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها؛ لتوفير الراحة والرفاهية لهم، وفيما يلي طريقة تنفيذها:

أولاً الدخول إلى موقع حساب المواطن ومتابعة الخطوات.

تسجيل دخول في حساب المواطن بإدخال معلومات تسجيل الدخول.

اختيار «تعبئة واستكمال الطلب».

الدخول على خيار «بيانات التابعين»، ومنها قم الدخول على زر «إضافة».

كتابة جميع بيانات الذي تريد إضافتَهُ، والتي تتضمن تاريخ الميلاد وكذلك صلة القرابة وغيرها من البيانات المهمة والضرورية.

لا يجب الانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد التأكد من أن جميع بيانات المولود قد تمت كتابتُهَا بطريقة سليمة، وعند التأكد من ذلك، يجب عليك الضغط على خيار «حفظ البيانات».

بعد إكمال جميع الخطوات السابقة، لن يجب عليك فعلُ شيءٍ إلا انتظار فحص ودراسة ذلك الطلب الذي قمتَ بتقديمه، والذي يتم فيه التأكد من مدى أحقية هذا المواطن، وبعد اكتمال فحص هذا الطلب، يصلك الرد عليه إما بالموافقة أو بالرفض.

تحديث حساب المواطن برقم الهوية

إن حساب المواطن يُعَدُّ أحد الخدمات المفيدة للعديد من المواطنين، ولكن تلك الاستفادة تتطلب من المواطن تقديم العديد من الأوراق والمستندات التي تثبت أنه حاليًا في مسكن مستقل وخاص به، وخاصة في حالة اضافة مولود في حساب المواطن أو احد التابعين وإن هذا الحساب مثله كمثل الحسابات الأخرى، فالمواطن يقوم بكتابة بياناته في الحساب بطريقة سليمة، وتلك البيانات عادةً ما تحتاج كل فترة للتحديث، وذلك التحديث من الممكن إتمامُهُ بواسطة رقم الهوية كالتالي: