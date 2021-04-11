نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة للتسجيل في مسابقة تبرمج ماين كرافت minecraft education والدخول للعبة مباشرةً في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة تبرمج ماين كرافت؛ حيث نُقدم لكم عبر موقعنا طريقة الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج والتي أطلقتها منصة مدرستي في يوم 22 مارس لتسهيل التعليم الافتراضي للغة البرمجة والتقنية الحديثة بطريقة محفزة وبتغير الروتين التعليمي، فقد تعاونت منصة مدرستي التعليمية مع شركة مايكروسوفت لإطلاق مسابقة تشجيعية لم يسبق لها مثيل في لغة التعليم.

تحث وزارة التربية والتعليم السعودية الي تطوير التكنولوجيا الحديثة وتنميتها في رؤوس الطالبات والطلاب وفقاً لرؤية 2030 م، ولذلك تسعي الوزارة جاهدة الي توفير طريقة حديثة لتنمية وتطوير المهارات والقدرات الفكرية والحث علي تعلم لغة البرمجة، فقد أقبل عدد كبير جداً وغير متوقع من الطلاب والطالبات علي الاشتراك والتسجيل بالمسابقة والحصول علي ساعة برمجة وتصدرت المسابقة أولي اهتمامهم وذلك في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

رابط منصة مدرستي 1442هـ

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية منصة مدرستي التعليمة منذ أن بدأ العالم بأجمعه التأثر بوباء كورونا الجائح، وذلك لتكملة المسيرة التعليمة دون حدوث عطل مع الحفاظ علي حياة الطلاب وصحتهم، فمنذ أن تم إطلاقها نجحت المنصة نجاحاً باهراً في تحقيق أنظمة التعليم الحديث، وتكملة لذلك النجاح تم إطلاق الآن مسابقة مدرستي تبرمج والتي أعلنت عنها منصة مدرستي التعليمة موضحة كافة التفاصيل للاشتراك في المسابقة والمزايا التي تتمتع بها، فمنذ أن أعلنت الوزارة عن ذلك الأمر ازدادت معدلات البحث بشكل تدريجي عن رابط منصة مدرستي التعليمية، ولذلك فقد نوفره لكم عبر موقعنا في ذلك المقال، كما نستدرج معكم زوار موقعنا الكرام طريقة التسجيل في المسابقة والحصول علي ساعة برمجة عبر لعبة ماين كرافت التعليمية.

أسهل طريقة للتسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج

تُعرف لعبة ماين كرافت أنها من أفضل ألعاب الفيديو المؤثرة بشكل إيجابي علي اللاعب وأنها من الألعاب التي تحفز علي تنمية المستوى الفكري، ولذلك فقد تم استخدامها كأولي مراحل الاشتراك في المسابقة والاستفادة من ذلك الميزة، فخطوات الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت كالأتي: