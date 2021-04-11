وزارة الحج والعمرة تُحدد شروط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن شروط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1442 هجرية الموافق 2021 ميلادية، وأكدت الوزارة بأن الحجز للعمرة أو الصلاة سيتم تحديثه أسبوعياً وأشارت بأن صلاة العشاء تشمل معها صلاة التراويح، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وحجز التصاريح الخاصة بالعمرة والصلاة والزيارة للمسجد النبوي من خلال المنصات الرسمية المعتمدة وهما منصتي اعتمرنا وتوكلنا.

ونشرت وزارة الحج والعمرة من خلال حسابها الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” آليات وشروط إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك 1442 هجرية موضحة بأن الفترات الزمنية التي تم تخصيصها لأداء العمرة سيتم بحسب الطاقة الاستيعابية خلال الساعة وذلك بناء على الحجوزات المتاحة أو الحجوزات التي تم إلغاءها وفقاً للبرامج التالية:-

البرنامج الأول من السادسة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً. البرنامج الثاني من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً. البرنامج الثالث من الثانية عشر ظهراً وحتى الثالثة والنصف عصراً. البرنامج الرابع من الثالثة عصراً وحتى السابعة مساءً. البرنامج الخامس من التاسعة مساء وحتى الثانية عشر منتصف الليل. البرنامج السادس من الواحدة صباحاً وحتى الثالثة صباحاً. البرنامج السابع من الثالثة صباحاً وحتى السادسة صباحاً.

وأكدت الوزارة بأنه سيتم تحديث الحجوزات بشكل أسبوعي، وتصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح، وأشارت الوزارة بأن الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونياً من خلال تطبيق “اعتمرنا” وأن هذا التطبيق يحفظ وقت المواطن فى مراكز التنقل، وقد أكدت وزارة الحج والعمرة بأن تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا المحدثين بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هما التطبيقات المتاحة للمواطنين والمقيمين لطلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والصلاة والزيارة خلال شهر رمضان المبارك، وتيم عرض التصاريح حصرياً على تطبيق توكلنا.