نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية الحصول على تصريح العمرة في رمضان 1442 وخطوات الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أياماً قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الكريم حيث يشهد هذا الشهر إقبالاً من كافة أنحاء العالم على العمرة في هذا الشهر مبارك لأداء فريضة العمرة، حيث يتم أداء فريضة الحج والعمرة تحت إشراف الوزارة وفقاً لضوابط محددة، وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن آلية الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا واعتمرنا الذي تم الإعلان عن تحديثها في الآونة الأخيرة، وتم التحديث من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وفقاً للتكنولوجيا المتطورة بشكل مستمر، حيث يتم الحصول على التصريح بمجرد الدخول على التطبيقات وطلب التصريح، ونوضح لكافة متابعينا من خلال موقعنا ثقفني خطوات الحصول على تصريح العمرة من قبل تطبيق توكلنا واعتمرنا.

توكلنا وتصريح العمرة في رمضان 1442:

يعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية، حيث تضم عدداً من الخدمات الإلكترونية التي يتم التسجيل فيها أولاً، فقد اشترطت وزارة الحج والعمرة على ضرورة التسجيل أولاً في تطبيق توكلنا ثم الدخول على تطبيق اعتمرنا وتسجيل الدخول والحصول على التصريح بشكل رسمي، علماً بأن الوزارة قد قامت بفرض غرامات مالية على من يدخل الحرم دون الحصول على التصريح بدفع غرامة مالية قدرها بحد ادنى حوالي 1000 ريال سعودي.

آلية الحصول على تصريح العمرة:

أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية من خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها على المعتمرين أثناء أداء فريضة العمرة في الشهر المبارك، وذلك بهدف الحرص على سلامة الجميع من انتشار فيروس كورونا ويتم حجز التصريح من خلال تطبيق توكلنا، بالإضافة إلى أن الوزارة قامت بالتشديد على كافة العاملين في الحرم بضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات والتدابير الاحترازية الوقائية، ونعرض من خلال هذا المقال بعض الضوابط التي تم فرضها.

ضوابط الحج والعمرة:

يتم منح تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءً من تاريخ 1 رمضان 1442 هجرياً للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين المشار إليها.

يتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيق اعتمرنا وتوكلنا، وذلك من خلال اختيار أيقونة التي تحدد الموعد المتاح للمعتمر، وذلك حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

يجب عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق توكلنا، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة أصدر تصريح هام توضح فيه أن التطبيقات التي يتم من خلالها استخراج التصريح من خلال تطبيق (توكلنا) – (اعتمرنا).

حالات المحصن في تطبيق توكلنا:

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للشخص المحصن الحصول على تصريح العمرة في حالة أنه من حالات المحصن، ونوضح هذه الحالات من خلال هذا المقال وهي:

المحصن الحاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا. المحصن الذي أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح. المحصن الذي تعافى من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونذكر من خلال هذا المقال أن المنصة الوحيدة التي يتم الحصول على التصريح من خلالها من خلال تطبيق تولكنا واعتمرنا بناءً على ما أشارت إليه وزارة الحج والعمرة في الفترة الأخيرة عبر موقعها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وأشارت إلى أنه ليس هناك أي جهة أخرى يتم استخراج التصريح من خلالها.