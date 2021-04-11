حساب المواطن دفعة ابريل موعد نزولها وشروط الحصول عليها

حساب المواطن دفعه ابريل ساعات قليلة تفصلنا عن صرف دفعة حساب المواطن 41 لسنة 1442 هـ لذلك سوف تزيد عملية البحث عنها من قبل المستحقيين، الذين تتوافر بهم الشروط المطلوبة من ذوي الدخول الضعيفة أو المتوسطة، يتم صرف دفعة حساب المواطن في موعد ثابت شهرياً وهو اليوم العاشر بالتقييم الميلادي، وذلك في إطار محاولة الدولة الوقف بجانب محدودي الدخل ومحاولة التحسين من وضعهم المادي وتوفير حياة كريمة لهم، ويتم صرف الدفعات للمستحقين بشكل ثابت، وفي حال كان المبلغ غير مناسب للأسرة متاح إمكانية التظلم، وسوف نذكر بالتفصيل في السطور القادمة شروط الحصول على دفعة حساب المواطن 41 وطريقة التظلم.

حساب المواطن دفعة ابريل

يستطيع المستحقين لدفعة الجديدة من حساب المواطن 1442 متابعة نزول الدفعات عبر الموقع الرسمي للبرنامج، ويكون الاستعلام برقم الهوية بالنقر على أيكونة الاستعلام المتاحة على الموقع، وكتابة رقم هوية المستعلم وبمجرد نزول الدفعه الجديدة تظهرعلى البرنامج بالتفصيل، وفي حال أراد المستفيد التظلم، يقدم الأعتراض على موقع حساب المواطن وفي حال صحة الشكوي سوف يتم صرف المبلغ المستحق بأثر رجعي.

شروط الحصول على دفعة حساب المواطن 41

للحصول على دعم برنامج حساب المواطن يجب أن تتوافر عدة شروط في المواطن أو المواطنة وهي:

يجب أن يكون الشخص حامل للجنسية السعودية، ولكن لكل قاعدة بعض الاستثنائات، وفي تلك الحالة يستطيع أبناء المواطنة المتزوجة من غير سعودي الحصول على الدعم، أوأبناء المواطن من زوجة غير سعودية في حال توافر باقي الشروط المطلوبة.

حمل بطاقة التنقل.

يشترط أن يكون المستفيد مقيم بصورة دائمة داخل المملكة، وفي حال السفر ألا تتجاوز مدته ال 90 يوم خلال العام.

يجب ألا يكون المستفيد متواجد في أحد السجون أو دار الإيواء.

يجب أن تكون البيانات المقدمة جميعها صحيحة، بالنسبة لمقدار دخل الأسرة، وعدد أفرادها حتي يتم تحديد قيمة الدعم المستحق بشكل عادل.

لا يوجد وقت أو تاريخ إنتهاء لتسجيل في برنامج حساب المواطن ولكن يفضل أن يتم التقديم مبكراً، لضمان الحصول على البدلات المستحقة للصرف أول مرة.