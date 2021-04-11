أخبار حساب المواطن الآن: موعد صرف الضمان

تريد معرفة أخر أخبار حساب المواطن الأن علي موقع ثقفني سوف نسرد لكم موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر أبريل لسنة 1442، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمنح معاش الضمان للأسر الفقيرة لمساعدتهم على جهود الحياة، وبينما يجيء نقوم بالتعرف على توقيت دفع الضمان الاجتماعي في المملكة وكيفية البحث والاستفسار عن معاش الضمان بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة.

موعد صرف الضمان

يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي: هو واحد من البرامج التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية منذ عام 1382هـ، وذلك من أجلً القرار الملكي رقم 18 و 19 الذي صدر عام 1382هـ بهدف معاونة الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط والأفراد بأسلوب شهري، من أجل إدخار الحياة الكريمة لها، وفي حين يجيء الحالات المستهدفة في ذاك النظام، تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواقيت دفع أجر شهري التكافل المجتمعي لمختلَف المستفيدين في السعودية، وأتى ميعاد دفع مرتب الضمان في رمضان رسميًا في الخميس المتزامن مع 13 إبريل 2021 القبول 1 من رمضان 1442هـ.

ومن الجدير بالذكر صرحت السُّلطة السعودية بالاعلان عن جدول مواعيد توقيت دفع مرتب الضمان الاجتماعي الجديد وراتب التقاعد لشهر ابريل الجارى، إذ يكمل دفع مرتب الضمان الاجتماعي وراتب التقاعد استناداً لجدول تم وضعة من قبل السُّلطة السعودية، وبعد النظر إلى ذاك جدول المواعيد، ثبت أن ميعاد دفع الضمان الاجتماعى الجديد الشهر الجارى ذات يوم 13 من شهر ابريل الجارى والموافق أول يوم من شهر رمضان المبارك، وكان هذا هو مقالنا اليوم حول موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر ابريل في موقع ثقفني أما إذا كان لديكم أي أستفسار بخصوص حساب المواطن وفي الحقيقة قمنا في المقال السابق بشرح طريقة الأستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وتستطيع الرجوع إلي الشرح من خلال الرابط التالي: رابط الاستعلام عن موعد صرف حساب المواطن 1442 دفعة أبريل 2021