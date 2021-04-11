موعد راتب الضمان الاجتماعي الجديد رمضان 1442 الموافق الثلاثاء 13 أبريل 2021  

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عمر شويل - جدة موعد راتب الضمان الاجتماعي الجديد رمضان 1442 تسأل الكثير من المواطنين السعوديين المنتسبين والذين يحصلون على استفادة من الضمان الاجتماعي عن متى ينزل الضمان راتب الضمان الاجتماعي من الوزارة أو كم باقي على صرف رواتب الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وبالطبع نحن قد اقتربنا من شهر رمضان 2021 مما يترتب عليه زيادة احتياجات المواطنين للمزيد من المال لسد احتياجاتهم الكثير في ذلك الشهر منها حاجيات شهر رمضان وتسديد الفواتير منها الكهرباء بالإضافة إلى ذلك الحجر المنزلي الناتج عن انتشار فيروس كورونا والتي تفرضها وزارة الصحة بالمملكة

وهكذا من أهم الأسئلة التي يسألها المستفيدين من الضمان الاجتماعي هو كم سيكون راتب الضمان الاجتماعي الجديد 1442 وذلك لمعرفة المبلغ الذي سيحصل عليه المستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي الصادر من وزارة الموارد البشرية من أجل تحسين الظروف المعيشية.

موعد راتب الضمان الاجتماعي الجديد رمضان 1442

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد في رمضان 2021 لكل مستفيد داخل المملكة العربية السعودية ويتم صرف الضمان الاجتماعي بهذه الطريقة وهو إيداع المبلغ المالي الذي سيتم صرفة قبل الصرف بيوم كامل هكذا يتم الإيداع يوم الخميس في حالة صرفة يوم الجمعة ، وتم إيداع المبلغ يوم الجمعة في حالة تسليمه يوم السبت سيكون موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي في السعودية لشهر رمضان في يوم الثلاثاء 01 رمضان 1442 هـ – الموافق 13 الثلاثاء أبريل 2021م – 1442/09/01 هـ – 2021/04/13 م

كيفية الاستعلام عن وضعية الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

أعلنت ووضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تقدمها لتمكين المواطنين من خدمة الاستعلام عن أصحاب الضمان الاجتماعي بالدخول الى السجل المدني تبعا للخطوات التالية:

الدخول إلى وزارة التنمية البشرية والاجتماعية.

سجل الدخل في قسم الخدمات الإلكترونية.

حدد التنمية الاجتماعية في الجزء العلوي من الصفحة.

سيظهر خيار ابدأ الخدمة لتتمكن من الاستعلام عن المستفيد من الضمان الاجتماعي.

ادخل الرقم الأمني أو القومي.

ثم اضغط علي أيقونة العرض

سيتم ظهور كافة المعلومات التي تحتاج إلي معرفتها عن حالة المستفيد مما يشمل ( حالة الأهلية ، مبلغ الدعم المالي ، وبعض الانتهاكات في حالة وجود أي انتهاكات…. )