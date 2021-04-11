موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي شهر رمضان 1442 // حدث بياناتك الآن وأعرف قيمة راتبك

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442 هجري، تهتم الحكومة السعودية بتقديم الحماية الاجتماعية لمواطنيها لكي يعيشوا حياة كريمة، وتقدم لهم العديد من البرامج الخاصة بالدعم للأسر الأقل دخلاً في المملكة وأصحاب العجز الكلي أو الجزئي، ومن ليس لهم عائل مثل برنامج الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وبرنامج المساعدة المقطوعة، وغيرها من البرامج التي من شأنها التخفيف على أصحاب الدخول البسيطة، في ظل أثار جائحة كورونا والاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة طبقاً لرؤية السعودية الاستراتيجية 2030.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

يتم الصرف لراتب الضمان الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر هجري بصفة دورية شهرياً، وراتب شهر رمضان القادم سوف يصرف في الأول من رمضان الموافق 13 من شهر أبريل 2021 الجاري.

رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية. ثم يتم الدخول من الصفحة الرئيسية إلي البوابة الإلكترونية للخدمات الإلكترونية. أختيار التنمية الاجتماعية. تسجيل البيانات المطلوبة من المستفيد. الضغط على عرض النتائج سوف يتم عرض كافة البيانات.

خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

الفئات المستحقة لصرف دعم الضمان الاجتماعي

المرآة المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولديها أبناء حاملين الجنسية السعودية.

الأشخاص من ذوي القدرات الخاصة “من لديهم عجز كلي أو جزئي”.

النساء الأرامل الحاملين بطاقات التنقل.

المرآة الغير سعودية المتزوجة من مواطن سعودي.

أبناء الأرامل والمطلقة السعودية المتزوجة من زوج أجنبي.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وقيمة الراتب

وزارة الموارد البشرية تحدد أسباب وقف راتب الضمان