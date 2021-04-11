موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1442 عبر موقع hrsd.gov.sa

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، ينتظر الكثير من الأسر في المملكة العربية السعودية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، لكي تستطيع هذه الأسر من شراء مستلزمات الشهر المبارك، وتقوم المملكة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف راتب للأسر المستفيدة كل شهر حتى تغنيهم من غلاء المعيشة، وتقوم وزارة التضامن بالعديد من الإجراءات لمعرفة الأسر التي تستحق أن يصرف لها راتب الضمان الاجتماعي، كالتعرف على حالتهم الاجتماعية، وهل بحوزتهم أملاك أو يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص، وغير ذلك لكي تصل في النهاية إلى الأسر المستحقة للدعم، وفي هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي عن شهر رمضان 1442

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتحديد مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي، لكافة المستحقين للراتب في مختلف أرجاء المملكة، وجاء صرف راتب الضمان الاجتماعي في شهر رمضان كالتالي، يتم الصرف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 من رمضان 1442 هجرياً الموافق 13 أبريل 2021.

كم راتب الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتحديد قيمة راتب الضمان. على حسب عدد أفراد الأسرة.

وكذلك على حسب الحالة الاقتصادية لكل أسرة على حده.

بشرط عدم وجود مخالفات على الأسر المسجلة بالضمان.

خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني