نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1442 عبر موقع hrsd.gov.sa في المقال التالي
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، ينتظر الكثير من الأسر في المملكة العربية السعودية موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم، لكي تستطيع هذه الأسر من شراء مستلزمات الشهر المبارك، وتقوم المملكة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف راتب للأسر المستفيدة كل شهر حتى تغنيهم من غلاء المعيشة، وتقوم وزارة التضامن بالعديد من الإجراءات لمعرفة الأسر التي تستحق أن يصرف لها راتب الضمان الاجتماعي، كالتعرف على حالتهم الاجتماعية، وهل بحوزتهم أملاك أو يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص، وغير ذلك لكي تصل في النهاية إلى الأسر المستحقة للدعم، وفي هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام.
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي عن شهر رمضان 1442
تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتحديد مواعيد صرف راتب الضمان الاجتماعي، لكافة المستحقين للراتب في مختلف أرجاء المملكة، وجاء صرف راتب الضمان الاجتماعي في شهر رمضان كالتالي، يتم الصرف يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 من رمضان 1442 هجرياً الموافق 13 أبريل 2021.
كم راتب الضمان الاجتماعي
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتحديد قيمة راتب الضمان. على حسب عدد أفراد الأسرة.
- وكذلك على حسب الحالة الاقتصادية لكل أسرة على حده.
- بشرط عدم وجود مخالفات على الأسر المسجلة بالضمان.
خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني
- الدخول على الموقع الخاص بوزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية.
- الضغط على أيقونة الخدمات الالكترونية.
- الضغط على زر التنمية الاجتماعية.
- الضغط على زر بدأ الخدمة للاستعلام عن مستفيد الضمان.
- قم بإدخال رقم الضامن أو إدخال رقم السجل المدني.
- الضغط على أيقونة عرض.
- بعد الضغط على عرض سيظهر كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد وقيمة المبلغ المالي المستحق وهل يوجد مخالفات أم لا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1442 عبر موقع hrsd.gov.sa على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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