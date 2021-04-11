رابط تصاريح العمرة والصلاة في رمضان 1442 وزارة الحج الإصدار عبر تطبيق اعتمرنا وتوكلنا

رابط تصاريح العمرة والصلاة في رمضان 1442، من الموضوعات ذات البحث المستمر خلال هذه الفترة، بالتزامن مع إعلان وزارة الحج والعمرة السعودية، عن انطلاق تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، لحجز تصريح العمرة أو حجز توقيت للصلاة بالمسجد المكي أو الحرم النبوي، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بضرورة تنظيم عملية العمرة، بالإضافة لفتح المسجد المكي والنبوي أمام المصلين خلال شهر رمضان 1442، لأداء صلاة التراويح مع تخفيفها لخمس تسليمات، لذلك أصدرت وزارة الحج اليوم آلية إصدار التصاريح لتحديد مواقيت الحضور للصلاة، وفيما يلي نوضح لكم التفاصيل ورابط الحجز الإلكتروني.

تطبيق اعتمرنا لحجز تصاريح العمرة والصلاة في رمضان

حددت وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا، للدخول عليه وحجز تصريح العمرة والصلاة والزيارة للمسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان 1442، والذي تم إصدار التحديث الجديد للتطبيق لسرعة الحجز عليه.

وزارة الحج تُحدد آلية إصدار تصاريح العمرة والصلاة

تحديد الفترة الزمنية للعمرة وفق الحجز المتاح أو ما تم إلغاءه لتحديد الطاقة الاستيعابية من خلال برامج محددة بالتوقيتات. يتم تحديث الجوازات بشكل أسبوعي. تصريح صلاة العشاء يشمل صلاة التراويح. استعراض التصريح والتحقق منه حصراً من خلال تطبيق توكلنا. لحفظ الوقت في مراكز النقل يجب شراء تذاكر النقل مسبقاً عبر تطبيق اعتمرنا.

إصدار التصاريح عبر تطبيق توكلنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن إطلاق تطبيق توكلنا لإصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان 1442، ضمن خطة الدولة في التحول الرقمي، في ظل الوضع الذي يمر به بلدان العالم من انتشار فيروس كورونا، وما ترتب عليه من ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوي بالفيروس، وحرصاً على سلامة الجميع فقد تم تفعيل منصات إلكترونية لخدمة المواطنين بمختلف الجهات والوزارات.