شروط الحصول على إعفاء سداد قرض مصرف الراجحي 1442 في السعودية لمواطنين

شروط الحصول على إعفاء سداد قرض مصرف الراجحي 1442 وعلى خلفية ما تجابهه المملكة العربية السعودية الشقيقة والعالم أجمع من آثار سيئة تخلفت من وراء أزمة انتشار فيروس كورونا وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي بشكل عام والسعودي بشكل خاص، فقد أصدر مصرف الراجحى بعض القرارات والإعفاءات والتمويلات والتسهيلات، والتى من شأنها مساعدة المواطنين والمقيمين على حد سواء على العيش والتعايش مع تلك الأزمة بسهولة ويسر وأيضا كرامة، ومن بين هذه القرارات الهامة كان قرار إعفاء سداد قرض مصرف الراجحي، مما يلقي الأضواء على مصرف الراجحى مؤخرا ويغير توجه الكثيرين نحوه، حيث يقدم المصرف العديد من التمويلات والقروض الميسرة للمواطنين بالمملكة العربية السودية دون تعقيد، كما تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية تابعوا معنا شروط طلبالاعفاء وكيفية التقديم.

شروط الحصول على إعفاء سداد مصرف الراجحي في السعودية:

للحصول علي إعفاء سداد قرض مصرف الراجحي في السعودية فقد وضع البنك بعد الشروط والمعايير اللازمة ليتم قبول طلبات الإعفاء وهى كالتالي:

إذا حدث للمستفيد بالقرض عجز كلى أو جزئى ناتج عن حادث أو أى سبب آخر.

إذا مات صاحب القرض.

وفى هذه الحالات التى تم ذكرها تقدم الأوراق الرسمية التى تثبت صحة ما يتقدم به صاحب القرض أو ذويه فى حالة وفاته لا قدر الله.

خطوات التقديم على طلب إعفاء مصرف الراجحي في السعودية:

يمكن التقديم على طلب إعفاء مصرف الراجحي من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية وهي: