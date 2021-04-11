نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام القطاعات الحكومية بالسعودية في شهر رمضان 1442ه‍جريًّا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد دوام القطاعات الحكومية بالسعودية في شهر رمضان 1442ه‍جريًّا ، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 1442 ه‍جريًّا، قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قرارًا بشأن مواعيد الدوام في شهر رمضان، خاصة في ظل الظروف الصحية التي تمر بها البلاد وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيرس كورونا المُستجد ومنع انتشار الفيروس.

مواعيد دوام القطاعات الحكومية بالسعودية في شهر رمضان 1442ه‍جريًّا

طبقاً لبنود اللائحة التنفيذية الخاصة بشأن تطبيق الدوام المرن على جميع العاملين بالقطاع الحكومي والتزامًا ببروتوكولات الوقاية التي تم الإعلان عنها في مقرات العمل وبالأخص في المستوى الاحترازي الأخضر، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن مواعيد الدوام الرسمية في شهر رمضان المبارك 1442 هجريًّا بحيث تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بحيث تكون عدد ساعات الدوام الرسمية خمس ساعات متواصلة يوميًّا.

شروط عمل القطاعات الحكومية بالسعودية في شهر رمضان المبارك 1442 هجريًّا

قد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن مجموعة من الشروط التى يجب تطبيقها أثناء ساعات الدوام في شهر رمضان الكريم 1442 هجريًّا، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيرس كورونا المُستجد ونوضح فيما يلي هذه الشروط

أن يحضر العاملين في القطاع الحكومي وفقًا لنظام الدوام المرن.

العمل بتعليق البصمة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المُستجد وفقًا لتصنيف هيئة الصحة العامة تلتزم بالعمل عن بُعد.

منعًا للتجمعات فإنه يتم تقسيم الموظفين إلى ثلاث مجموعات يفصل بين حضور كل مجموعة والأخرى ساعة.

نسبة العاملين عن بُعد لاتزيد عن 25% من إجمالي عدد الموظفين بالقطاع الحكومي.

يتم تمكين العاملين عن بُعد من قِبل الجهات المسؤولة عنهم، لأداء مهامهم بكل سهولة.

ساعات دوام العاملين بالقطاع الحكومي خلال شهر رمضان 1442 هجريًّا بعد تقسيمهم إلى مجموعات

حرصًا من المملكة العربية السعودية على صحة مواطنيها وموظفيها، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قرارًا بشأن تقسيم العاملين بالقطاع الحكومي إلى ثلاث مجموعات يفصل بينهم ساعة كاملة، وذلك لمنع التجمعات والاختلاط حفاظًا على صحتهم، وتم تحديد ساعات الدوام الرسمية لتكون كالتالي