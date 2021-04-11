نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب بأقساط شهرية مجدولة في المقال التالي
قسط 100 ألف بدون كفيل أحد القروض الشخصية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بهامش ربح تنافسي وأقساط مجدولة وميسرة تتناسب مع الراتب الشهرى للعميل وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية للعملاء من العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من كافة الجنسيات بالمملكة، وقد جاءت شركة اليسر كواحدة من أهم وأكبر شركات التمويل في المملكة والتي باتت الخيار الأول لدي الكثير من العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وتسهيلات عديدة تلبي جميع الاحتياجات المالية للأفراد من كافة الشرائح الاقتصادية.
أهم مزايا عرض التمويل بالتقسيط وبدون كفيل شركة اليسر للإجارة والتمويل
تقدم شركة اليسر عرض تقسيط 100 ألف ريال سعودي بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأقل راتب وأقساط ميسرة ومجدولة حتى 5 سنوات كما يمكن للمواطنين المقيمين من كافة الجنسيات داخل أراضي المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذا المنتج بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وإجراءات سريعة لاستكمال الطلب ، وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نوضح في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
- تمويل شخصي بصيغة التورق المتوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- توفر الشركة التمويل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل حتى 300 ألف ريال سعودي.
- يمكن للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً الاستفادة من عرض قسط 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ولا اي ضمانات.
- يتميز تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بهامش ربح تنافسي.
- يمكن للعميل تقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتى 5 سنوات.
- تتيح شركة اليسر للعملاء فرصة التقديم على التمويل الشخصي بالتقسيط وبدون كفيل من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي للمنتج على الموقع الإلكتروني لشركة اليسر وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب.
- إجراءات سهلة وميسرة لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة اليسر للإجارة والتمويل.
شروط الاستفادة من عرض قسط 100 ألف بدون كفيل من شركة اليسر
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم عمره يبدأ من 21 سنة حتى 60 سنة وذلك للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر.
- يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم من المواطنين السعوديين عن 5000 ريال سعودي.
- أما إذا كان المتقدم من المواطنين المقيمين فيشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 6000 ريال سعودي.
- إذا كان المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين فيشترط ألا يزيد عمره عن 70 سنة.
- مدة الخدمة في العمل للمتقدم السعودي يشترط ألا تقل عن ثلاثة أشهر وذلك للحصول على المنتج.
- إذا كان المتقدم من غير السعوديين فيشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ستة أشهر وذلك للحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبأقساط شهرية مجدولة.
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