تمويل عقاري جديد البنك العربي الوطني.. الأوراق المطلوبة وشروط التمويل

تمويل عقاري جديد البنك العربي الوطني حيثُ يقدم البنك العربي بالتعاون مع وزارة الإسكان مع التمويل العقاري، أحد التمويلات العقارية الميسرة التي يمكن لجميع العملاء الاستفادة منها فقد تم منحهم سابقًا، تفويض من الوزارة والصندوق مما يجعلهم لديهم القدرة على البدء في بناء العقار، مع التأكد من تطابق الشروط بالكامل مع العلم أن صندوق الدعم يمنح العميل حوالي نصف مليون ريال أو أكثر وذلك حسب عدد أفراد العائلة والمستوي المادي.

تمويل عقاري جديد البنك العربي الوطني

يقدم البنك العربي العديد من المميزات للعملاء الحالين والراغبين في الانضمام للبنك من خلال تقديم إتاحة منتجات البناء عبر شرائها من الأسواق الكبيرة ويتم بيعها للمواطن على هيئة تمويل يسدد على مدار السنوات التالية، ليقوم ببناء العقار الخاص به، كما أن المنتجات يتم منحها لمن يمتلكون دعم كامل من صندوق التنمية العقارية، حيثُ يمنح مبلغ نصف مليون ريال على هيئة منتجات تصلح في عملية البناء مع التعرف على بيانات العميل وعدد أفراد أسرته ليتم الخصم على أساس ذلك.

مميزات الحصول على التمويل العقاري من البنك العربي الوطني

أتاح البنك لجميع العملاء فرصة اختيار المكان الذي يرغب بالعيش فيه حيثُ يمكن المفاضلة بين الخيارات المتعددة سواء شقة جاهزة أو منزل، أو اختيار مكان يتم بناءه ولم يكتمل

يتم منح العميل فترة ميسرة من السداد تصل حتي خمسة وعشرين عاماً

يتم تسديد الأقساط بمبالغ منتظمة وثابتة طوال فترة التمويل

يتم إعفاء عائلة المستفيد في حالة الوفاة ولن يتم تحميلهم سداد الأقساط الباقية

يمنح الصندوق دعم متكامل في حال كان الراتب الذي يحصل عليه أربعة عشر ألف ريال سعودي.

آلية الحصول على تمويل عقاري البنك العربي الوطني

حدد البنك العربي المتطلبات التي يمكن من خلالها الحصول على التمويل مع الدعم الكامل من صندوق التنمية العقارية، وتلك الطلبات هي:

يجب على المتقدم الحصول على راتب خمسة آلاف ريال فأكثر من جهة العمل التابع لها

أن يكون مقيد بالعمل منذ عام فأكثر

بالنسبة للسن القانوني للتقديم على القرض ثلاث وعشرون عامًا فأكثر

يقوم العميل بعمل تحويل رسمي للمرتب من مكان العمل إلى البنك الوطني.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل من البنك الوطني

تدوين بيانات طلب التمويل بالكامل في موقع البنك الوطني

شهادة من مكان العمل يرفق فيها بيانات الموظف والعدد الكلي لسنوات التعيين بالمكان

تدوين بيانات العرض والقبول العقاري مع عدم تضمين الرهن العقاري

رسم للمكان يوضحه بالتفصيل

تدوين كافة بيانات داخل نموذج شراء العقار مع التأكيد على بائع العقار دون تضمين الرهن العقاري

صورة من عقد الملكية

صورة من تراخيص بناء العقار السكني

إحضار تثبيت من المساحة لإجمالي المساحة الكلية من العقار

صورة من البطاقة الشخصية للعقار

كشف من البنك يتضمن المعاملات المالية للموظف بالكامل ويتم ذلك في حالة عدم تقديم طلب تحويل مسبق.

طريقة التقديم على التمويل

يمكن لجميع العملاء تحميل تطبيق عربي موبايل والاستفادة من التمويلات المقدمة عبر الهاتف المحمول، كما يسمح بالتواصل مع البنك عن طريق الهاتف وإتباع الإرشادات وطرح الأسئلة من الاستشاريين الموجودين ومن خلالها يتم طلب التمويل العقاري.