شروط وخطوات التسجيل في حملات الحج المجانية لحجاج الداخل 1442

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التسجيل في حملات الحج المجانية لحجاج الداخل يعتبر ذلك وأحد من ضمن الاشياء التي يبحث عنها الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يتم التقديم في حملات الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام الغير قادرين علي القيام بالمناسك مفردهم، وأيضاً تخدم هذه الخدمة المواطنين الغير قادرين علي تحمل مصاريف الحج.
حملات الحج المجانية لحجاج الداخل
هي عبارة عن مؤسسة خيرية تم إنشائها في المملكة العربية السعودية في عام 1939 ميلادياً حيث إن تم إنشاء هذه الحملة من أجل إن يتم مساعدة جميع زوار بيت الله الحرام، وأيضاً مساعدة كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية في الذهاب إلي أداء فريضة الحج يدون دفع رسوم.
شروط التسجيل في حجاج الداخل المجانية 1442
هناك العديد من الشروط التي تم وضعها من أجل التسجيل في هذه الخدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية وهي تتلخص في السطور التالية:-
- يجب أن يكون المتقدم للحج غير سبق له الذهاب لإداء الفريضة اطلاقاً.
- أن يكون غير قادر علي تحمل ودفع تكاليف الحج في المملكة.
- يشترط أن يكون لة القدرة الجسدية والصحية علي القيام بالحج.
- ينبغي أن يكون علي دراية كاملة بقواعد وشروط ومناسك الحج.
- يشترط أن لا يقل عمرة عن 18 سنة.
- أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم علية في القضايا الجنائية.
- أذا كان من المقيمين في المملكة يجب علية أن يكون قد اقيم سنة واحدة علي الأقل قبل التقديم.
طريقة التسجيل في حملات الحج المجانية لحجاج الداخل
هناك بعض الخطوات التي يجب عليك القيام بها وذلك من أجل القيام بالتسجيل في حملة الحج، حيث تكون هذه الخطوات في النحو التالي:
- الذهاب إلي موقع جميعة الراجحي للحج علي شبكة الأنترنت.
- اختيار التسجيل في موسم الحج.
- بعد ذلك تقوم بتحديد الجنسية من قائمة الجنسيات.
- تكتب رقم الهوية أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين.
- بعد ذلك تقوم بكتابة السن والبيانات الشخصية لك.
- تقوم بإدخال العمر ورقم الهاتف المحمول.
- تحديد محل الإقامة في المملكة العربية السعودية.
- الضغط علي زر التسجيل الموجود في الاسفل.
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