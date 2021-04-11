خطوات وشروط تقسيط جوال iPhone 12 Pro من نون السعودية 1442

نظرًا لارتفاع أسعار هواتف آيفون خصوصًا النسخ الحديثة، فإنه من الممكن تقسيط جوال iPhone 12 Pro من نون في المملكة السعودية، دون دفع قيمة الهاتف بالكامل، إضافة إلى العديد من المميزات التي يوفرها هذا المتجر، ومنها الشحن المجاني لجميع السلع ومنها الهواتف الذكية ما دام السعر قد تخطى حاجز ٢٠٠ ريال سعودي، فيما يُمكن إرجاعها إذا كان بها أي مشكلة، وكل ذلك يجري أون لاين عبر موقع noon على شبكة الإنترنت.

شروط تقسيط جوال iPhone 12 Pro من نون السعودية

يجب على المواطن أو المقيم في المملكة، قراءة شروط تقسيط جوال iPhone 12 Pro من نون السعودية، قبل شراء هذا الهاتف الذكي من شركة أبل الأمريكية، حيث تأتي على النحو التالي:

ضرورة امتلاك بطاقة ائتمانية لأحد البنوك المشاركة مع نون في نظام التقسيط. لا يقل قيمة الهاتف الجوال عن ألف ريال سعودي. هذا العرض متاح فقط لعملاء 6 بنوك في المملكة، وهي: “البنك الأول، والإمارات دبي، وساب، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة،”.

خطوات تقسيط جوال آيفون 12 برو من نون السعودية

وبعد التعرف إلى شروط جوال آيفون 12 برو من نون بالتقسيط في السعودية، فإن خطوات الشراء تأتي على النحو التالي:

يجب اختيار الهاتف الجوال الذي نريد شراؤُه بالتقسيط عبر موقع نون على الإنترنت. نضغط على “نونها الحين وادفع بعدين بأقساط شهرية مُيسّرة”. ظهور خيارات الدفع عبر نون بالأقساط في حالة كان سعر الجهاز الذي نُريد شراؤُه أكثر من ألف ريال سعودي. تظهر خطط دفع نون بالأقساط الخاصة بنا، بعد استخدام أو إضافة البطاقة البنكية. استلام بريد إلكتروني لتأكيد الطلب وبه خطة الدفع بالأقساط والشروط.

مواصفات جوال آيفون 12 برو

وفيما يتعلق بمواصفات جوال آيفون 12 برو، فهي تأتي على النحو التالي: