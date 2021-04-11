نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وشروط تقسيط جوال iPhone 12 Pro من نون السعودية 1442 في المقال التالي
نظرًا لارتفاع أسعار هواتف آيفون خصوصًا النسخ الحديثة، فإنه من الممكن تقسيط جوال iPhone 12 Pro من نون في المملكة السعودية، دون دفع قيمة الهاتف بالكامل، إضافة إلى العديد من المميزات التي يوفرها هذا المتجر، ومنها الشحن المجاني لجميع السلع ومنها الهواتف الذكية ما دام السعر قد تخطى حاجز ٢٠٠ ريال سعودي، فيما يُمكن إرجاعها إذا كان بها أي مشكلة، وكل ذلك يجري أون لاين عبر موقع noon على شبكة الإنترنت.
شروط تقسيط جوال iPhone 12 Pro من نون السعودية
يجب على المواطن أو المقيم في المملكة، قراءة شروط تقسيط جوال iPhone 12 Pro من نون السعودية، قبل شراء هذا الهاتف الذكي من شركة أبل الأمريكية، حيث تأتي على النحو التالي:
- ضرورة امتلاك بطاقة ائتمانية لأحد البنوك المشاركة مع نون في نظام التقسيط.
- لا يقل قيمة الهاتف الجوال عن ألف ريال سعودي.
- هذا العرض متاح فقط لعملاء 6 بنوك في المملكة، وهي: “البنك الأول، والإمارات دبي، وساب، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة،”.
خطوات تقسيط جوال آيفون 12 برو من نون السعودية
وبعد التعرف إلى شروط جوال آيفون 12 برو من نون بالتقسيط في السعودية، فإن خطوات الشراء تأتي على النحو التالي:
- يجب اختيار الهاتف الجوال الذي نريد شراؤُه بالتقسيط عبر موقع نون على الإنترنت.
- نضغط على “نونها الحين وادفع بعدين بأقساط شهرية مُيسّرة”.
- ظهور خيارات الدفع عبر نون بالأقساط في حالة كان سعر الجهاز الذي نُريد شراؤُه أكثر من ألف ريال سعودي.
- تظهر خطط دفع نون بالأقساط الخاصة بنا، بعد استخدام أو إضافة البطاقة البنكية.
- استلام بريد إلكتروني لتأكيد الطلب وبه خطة الدفع بالأقساط والشروط.
مواصفات جوال آيفون 12 برو
وفيما يتعلق بمواصفات جوال آيفون 12 برو، فهي تأتي على النحو التالي:
- يتوفر بالألوان: الأزرق المحيطي والرصاصي الداكن والفضي والذهبي.
- ويدعم الهاتف الاتصال قريب المدى الـNFC.
- الهاتف يأتي بنظام تشغيل IOS 14.
- وزنه 189 جرامًا.
- مقاوم للغبار والماء حتى عمق 6 أمتار لمدة نصف ساعة.
- كما يدعم شريحتي اتصال من نوع Nano Sim ومن نوع eSIM.
- يدعم شبكة الجيل الخامس الـ 5G.
- الخامات المستخدمة من الزجاج مع إطار من معدن الستانلس ستيل.
- والشاشة تأتي من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 6.1 إنش.
- يتوفر بذاكرة سعتها 128 جيجا بايت من نوع NVMe مع 6 جيجا رام، أو ذاكرة بسعة 256 جيجا بايت من نوع NVMe مع 6 جيجا رام، وذاكرة بسعة 512 جيجا بايت من نوع NVMe مع 6 جيجا رام.
- يأتي بمعالج أبل الأحدث الـApple A14 Bionic بتكنولوجيا 5 نانو مع معالج رسومي من نوع.
- والبلوتوث يأتي بإصدار 5.0 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP و LE.
- فيما يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـGPS مع دعمه لأنظمة الملاحة الأخرى.
- يدعم مستشعر الـFace ID لفتح الهاتف عن طريق الوجه.
- الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 أما عن الكاميرا الثانية فتأتي من نوع SL 3D.
- والكاميرا الخلفية رباعية، الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6.
- يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات الـ 4K بجودة الـ 2160 بكسل.
- يدعم معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة، وغيرهم.
- منفذ الـ USB يأتي من النوع الـ Lightning.
- كما أن البطارية بحجم 2815 مللي أمبير، وتستمر لمدة 17 ساعة.
- يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 20 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 15 واط .
- يدعم الهاتف الميكروفون الثانوي الخاص بعزل الضوضاء والضجيج.
- أما السماعات الخارجية فتدعم الصوت الاستيريو.
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