بلادي – الرياض :
توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، هطول أمطار رعدية متوسطة “ربيعية” على معظم مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من الثلاثاء الموافق 1 رمضان إلى السبت الموافق 5 رمضان المقبل.
كما توقع أن تزداد فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، على مناطق حائل والعلا والمدينة المنورة ومعظم المحافظات، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 3 رمضان إلى يوم السبت 5 رمضان 1442هـ.
وتصحب هذه الموجة غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة من الرياح نشطة السرعة، يبدأ تأثيرها يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق: “عسير، وجازان، ونجران، ومكة المكرمة، والرياض، والقصيم، والمنطقة الشرقية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من الثلاثاء إلى السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.