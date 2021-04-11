“الشؤون الإسلامية” توجّه بجمع صلاة التراويح والقيام مع العِشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة

بلادي – الرياض :
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، اليوم (الأحد)، تعميماً بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.
جاء ذلك بناءً على إفادة اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي كورونا، والتي أعقبت برقية من وزير الصحة.
وأوضحت الوزارة أن القرار جاء لتقليل مدة تواجد المصلين مما يساهم في الحد من فرص التفشي، نظراً للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح.
ولفتت إلى أن ذلك الإجراء يتطلبه الوضع الوبائي حالياً، من خلال اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
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