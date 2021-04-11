“أمانة الرياض” تعتمد 6 إجراءات وقائية في المولات والمطاعم والفنادق

بلادي – الرياض :
كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، عن أبرز 6 إجراءات احترازية ووقائية في المولات والمطاعم والفنادق بمدينة الرياض، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وتضمّنت الإجراءات الاحترازية تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابية الميدانية، وإيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق، وتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة خلال رمضان وعيد الفطر المبارك.
كما شملت إعداد رسائل توعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإغلاق الحدائق الصغيرة وتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار، وتجهيز الطلبات مسبقاً أو من الحجز المسبق والتسليم وانتظار الطلبات الخارجية في السيارات.
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