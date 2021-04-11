إذا مررت بذلك استشر طبيبك.. علامات في النوم تؤكد إصابة قلبك بهذا المرض

بلادي – الرياض :

حذر أطباء متخصصون في أمراض القلب، من بعض المشكلات التي قد تصاحب النوم ليلاً، والتي قد تكون علامة على الإصابة بمشكلة صحية في القلب.

وأكدوا أن الاستيقاظ ليلًا بسبب ضيق في التنفس قد يكون علامة على إصابة المرء بقصور في أداء القلب، المعروف باسم “ضيق التنفس الليلي الانتيابي”.

وقالت طبيبة القلب بوبي بوجاييف، إن هذا النوع من ضيق التنفس قد يؤدي إلى الاستيقاظ والسعال وإصدار صفير، بالإضافة إلى ارتفاع في معدل ضربات القلب.

وأضافت أن حالة ضيق التنفس تزول في دقائق بعد استيقاظ المرء من نومه وجلوسه لمدة دقائق.