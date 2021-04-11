قيمة المسروقات 300 ألف.. القبض على 7 وافدين لارتكابهم جرائم سرقة سيارات وتفكيكها وبيعها في جدة

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على 7 وافدين تورطوا بارتكاب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة المركبات وإدخالها أحد المستودعات في جدة، وتفكيكها وبيعها.
وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، أن المتورطين هم (5) من الجنسية السودانية، و(2) من الجنسيتين اليمنية والمصرية في العقدين الثالث والرابع من العمر.
وأكد أن قيمة المسروقات بلغت 300 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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