“الحج والعمرة” تعلن إتاحة تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا” للمحصنين

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم (الأحد)، عن إطلاق خدمة إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق “توكلنا” للمحصنين.
ويأتي ذلك مع حصر عرض التصاريح الممنوحة على التطبيق وفقًا لما يُظهره من فئات المحصنين من فيروس كورونا، حيث تأتي هذه الخطوة بالتوازي مع استمرار تطبيق “اعتمرنا” بنسخته الجديدة في إصدار التصاريح للمحصنين.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا”
ويُظهر التطبيق فئات التحصين، وتتمثل في “محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا”، أو “محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح”، أو “محصن متعافٍ من الإصابة”.
ودعت الوزارة عموم مستخدمي التطبيق إلى المبادرة لتحديث التطبيق، وذلك عبر متاجر: “Google Play ،App Store، AppGallery” للاستفادة من خدمات تصاريح العمرة.
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