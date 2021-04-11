التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة “مفخخة” أطلقتهما ميليشيا الحوثي تجاه جازان

بلادي – الرياض : أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة. وأوضحت قيادة التحالف أن الصاروخ والمفخخة تم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة جازان. وأشار التحالف إلى رصد نشاط عدائي من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام طائرات بدون طيار مفخخة.

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