لإيقاف التعامل بالوكالات.. “التقاعد” تطالب المستفيدين بالحسابات البنكية الشخصية

بلادي – الرياض : طالبت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم (الأحد)، المستفيدين بضرورة تزويد المؤسسة بالحسابات البنكية الشخصية. وأشارت إلى أن المستفيدين يمكنهم تزويد المؤسسة بالحسابات، عبر خدمة “إدارة الحساب البنكي”، ضمن بوابة “خدمات التقاعد الإلكترونية”. وأوضحت أن هذا الإجراء جاء نظرًا لإيقاف التعامل بالوكالات.

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