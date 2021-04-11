حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في المملكة

بلادي – الرياض :

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الإثنين).

وتوقّع المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم ونجران، كذلك على أجزاء من مرتفعات: “جازان، وعسير والباحة”.

وأشار المركز إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة، على أجزاء من غرب ووسط وشرق المملكة، ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في وادي الدواسر، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 6 درجات مئوية في طريف.